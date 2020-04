La station Côte-Vertu restera ouverte cet été

MONTRÉAL | Les utilisateurs du métro auront accès à la station Côte-Vertu pour encore un an: les travaux qui devaient forcer sa fermeture de juin à août sont repoussés à l'été 2021.

La Société de transport de Montréal (STM) avait prévu fermer la station pendant 11 semaines cet été dans la cadre des travaux liés au chantier du garage Côte-Vertu. Les usagers auraient alors dû se rabattre à la station Du Collège.

Le report des travaux a été annoncé jeudi dans un communiqué interne de l'Unité de coordination des mesures d'urgence (UCMU) de la STM.

Certains travaux préparatoires à la fermeture de la station seront toutefois effectués d'ici là.

MICHEL DESBIENS/AGENCEQMI

Estimée à 440 millions $, la construction du garage Côte-Vertu permettra de faire passer de 10 à 20 le nombre de trains Azur garés à la fin de la branche ouest de la ligne orange. Ce nombre permettra, à terme, d'augmenter la fréquence de passage des trains aux heures de pointe sur la ligne orange du métro, faisant passer le temps d'attente entre chaque train de 2 minutes 30 à 2 minutes.

La mise en service du garage souterrain avait été annoncée pour le début de 2021.

Rappelons que plusieurs chantiers ont dû être suspendus en raison des directives gouvernementales liées à la COVID-19. Il n'a toutefois pas été possible de confirmer dimanche avec la STM la cause du report des travaux ni d'avoir plus de détails.