La véritable résilience

Le mot «résilience» est employé à toutes les sauces depuis un mois. La longue remontée nous rappelle son véritable sens en brossant le portrait de personnes dont l’existence a éclaté en 1000 morceaux après une tragédie.

Nouveauté du réseau AMI-télé, cette série documentaire de six épisodes nous plonge au cœur du quotidien de quatre Québécois qui amorcent un important processus de réadaptation. Mathieu Ciarroni a perdu une jambe alors qu’il travaillait dans une mine au Nunavut. Mandir Pouye est considéré comme «légalement aveugle» depuis qu’il a souffert d’uvéites. Sabryna Mongeon a perdu ses deux bras et ses deux jambes après avoir été victime d’un grave accident d’auto la veille de Noël en 2017. Et Dominic Frappier est devenu tétraplégique après s’être cassé le cou en plongeant au bout d’un quai.

Avec autant d’histoires funestes, la réalisatrice et journaliste Karina Marceau aurait facilement pu accoucher d’un docu-réalité misérabiliste et larmoyant, mais non. La longue remontée réussit à émouvoir sans jamais sortir les violons. Au premier épisode, quand on montre comment Dominic, un ancien joueur de football pour l’Université de Sherbrooke et bachelier en kinésiologie, prend désormais une bonne demi-heure pour enfiler ses pantalons, ce n’est pas son chagrin qu’on expose, mais plutôt sa détermination devant l’énorme série d’épreuves qu’il devra surmonter.

Ça remet en perspective les soi-disant «efforts» qu’on doit faire pour rester confinés, disons...

Ni héros ni victimes

En entrevue au Journal, Karina Marceau indique qu’elle a suivi ses sujets pendant huit mois. Par l’entremise d’entrevue menées par Sabryna Mongeon, elle aborde une grande variété de sujets, certains plus sensibles que d’autres, comme le choc initial, la famille, les finances, l’estime de soi, la vie amoureuse et sexuelle, le retour au travail, la peur du jugement et l’acceptation des limites.

«Chaque fois qu’on parle des personnes handicapées, on a tendance à vouloir les présenter soit comme des héros, soit comme des victimes, alors qu’en réalité c’est ni l’un ni l’autre, commente la réalisatrice. Je voulais les présenter comme des êtres humains qui mènent un combat. C’est tout.»

Bien qu’elle soit habituée de réaliser aux documentaires qui traitent d’enjeux sociaux (L’amour en région, I speak français, Il faut en parler), Karina Marceau affirme avoir été frappée d’étonnement à quelques reprises au cours des tournages avec Sabryna, Mathieu, Mandir et Dominic.

«Ce n’est pas pour eux qu’ils pleurent le plus, mais c’est pour leurs parents», résume-t-elle.

Moments touchants

Le premier épisode contient plusieurs beaux moments, notamment quand Mathieu retrouve le sourire en marchant avec une prothèse à 100 000 $ qui pourrait l’aider à retrouver une bonne qualité de vie, ou quand (alerte au divulgâcheur) Sabryna révèle qu’elle attend un enfant. «Le désir de vivre est extrêmement puissant», commente Karina Marceau.

Fait à signaler, la série La longue remontée est dotée d’une vidéo description intégrée qui permet aux aveugles et malvoyants de bien suivre.