L’amour sur pause

Des amoureux qui n’habitent pas ensemble ont choisi de mettre leur intimité sur pause afin de respecter les règles de confinement. D’autres nagent dans la confusion ou continuent à se fréquenter avec la peur au ventre, craignant de se retrouver avec une amende de la police.

Permis à Québec, mais pas à Laval

Le Journal a reçu une avalanche de courriels de lecteurs qui se demandent s’ils ont le droit de visiter leur conjoint qui n’habite pas à la même adresse qu’eux.

Normal que plusieurs soient dans le doute puisque les différents corps de police de la province n’ont pas les mêmes lignes directrices.

Dans la capitale, les agents considèrent qu’une personne qui habite un domicile de manière «intermittente» fait partie de ses occupants. Ainsi, «nous considérons qu’il n’y a pas d’infraction» dans le cas de conjoints qui se rejoindraient le weekend, indique le Service de police de la Ville de Québec.

À Laval, les couples ont plutôt intérêt à ne pas se visiter. «S’il y a dénonciation et que les gens n’ont pas la preuve de la résidence, les policiers remettront le constat qui s’applique», indique Stéphanie Beshara de la police de Laval.

«Ce sera ultimement au jugement des policiers qui interviendront en tenant compte des particularités de chaque situation», indique de son côté Hugo Fournier de la Sûreté du Québec.

Prêcher par l’exemple

«Maman non plus, elle ne voit plus Philippe», explique Vanessa Morel, 45 ans, à ses enfants quand ils s’ennuient de leurs amis.

Depuis cinq ans, elle forme un couple avec Philippe Lévesque. Les deux amoureux de Pointe-aux-Trembles ont fait le choix de ne plus se voir en personne afin de minimiser les risques de contamination.

«C’est important de montrer l’exemple. Il faut protéger les autres», dit Mme Morel. Elle a d’ailleurs l’impression que «la pilule passe mieux» ainsi auprès de ses enfants.

Pour elle, la logique est simple : «tu ne peux pas voir ta mère, tu ne peux pas voir ton frère... eh bien, tu ne peux pas voir ton chum qui ne vit pas avec toi non plus.»

Photo COURTOISIE

Photo COURTOISIE



Vanessa Morel et Philippe Lévesque ont fêté Pâques en famille recomposée... par vidéoconférence!

«Manger les murs»

«Aussitôt que la route 117 rouvre, j’embarque dans mon auto et on y va, on va se serrer dans nos bras», dit Geneviève (nom fictif), 31 ans.

Elle a préféré taire son vrai nom car sa famille n’était pas encore au courant qu’elle est en couple.

Elle a rencontré son copain il y a à peine un mois sur Tinder, leur amour ayant éclos à peu près en même temps que la pandémie.

Elle habite à Rouyn-Noranda, en Abitibi. Il vit à Val-d’Or. Plus de 100 kilomètres les séparent, ainsi qu’un barrage policier, explique-t-elle.

«On est comme mis en prison», trouve-t-elle.

FaceTime et les textos n’arrivent pas à assouvir leur passion bourgeonnante, eux qui avaient l’habitude de faire l’amour deux ou trois fois par semaine, quand ce n’était pas plus.

«On est un jeune couple, c’est là que le désir est fort [...] Là, tu as envie de manger les murs.»

Rebelles par «gros bon sens»

Marianne (nom fictif), 16 ans, avait l’habitude de voir son copain quatre fois par semaine. Maintenant, c’est une fois par semaine puisqu’ils habitent chacun chez leurs parents.

«On a tout le temps le goût de se voir». Et l’unique fois qu’ils se retrouvent dans la semaine, ils ne se chicanent «quasiment pas», dit la jeune fille de Bois-des-Filion.

«Je crois que c’est abusé et pas normal de risquer [d’avoir] une amende de 1000$ parce que j’ai 16 ans et que je veux voir mon chum», déclare-t-elle.

«Je ne trouve pas que la règle est claire», abonde Maude (nom fictif), 44 ans, qui continue elle aussi à voir son amoureux à Saint-Bruno.

Elle était inquiète dans les dernières semaines à l’idée de se faire sermonner par la police, jusqu’à ce que le Dr Horacio Arruda réponde à une question sur le sujet dans un point de presse en disant que chaque cas «est un cas d’espèce».

Le «gros bon sens» lui dit que la police n’a pas de raison de l’embêter. Son conjoint et elle font tous deux du télétravail. «Je fais l’épicerie pour lui. C’est comme si on vivait ensemble, mais dans deux maisons», résume-t-elle.

L’angoisse

La seule activité qu’il restait à Valérie Durocher et Alexandre Delvecchio était de prendre des marches à deux.

Elle habite dans un immeuble à Blainville où les visites non essentielles sont interdites. Il vit dans une maison intergénérationnelle à Sainte-Thérèse. Impensable de se voir chez l’un ou l’autre, explique la femme de 41 ans.

Puis, ils ont commencé à entendre des rumeurs de contraventions données aux couples qui ne vivent pas ensemble.

«C’est très angoissant. Donc au final, on ne se voit plus du tout.»

Elle se console en se comparant aux gens qui étaient autrefois séparés par la guerre. À la rigueur, leur situation est «un peu romantique».

Reste que le téléphone et la vidéoconférence ne remplacent pas les câlins, l’affection.

«Juste de se tenir la main... Juste ça», rêve-t-elle.

Photo COURTOISIE

Valérie Durocher avec son copain Alexandre Delvecchio.

«Je t’aime, je t’aime, je t’aime»

«Je ne peux pas la prendre dans mes bras», déplore Jacob Bouchard, 17 ans, de Baie-Saint-Paul.

Il a rencontré sa copine Ariane Barry-Boivin, 18 ans, lors de la rentrée au cégep en septembre.

Ils forment un couple depuis décembre, mais ne se sont pas vus en personne depuis la mi-mars.

«C’est dur sur le moral», avoue-t-il. Surtout que dans Charlevoix, le nombre de cas de Covid-19 est peu élevé pour l'instant, ce qui rend la pertinence du confinement moins évidente.

Heureusement, les jeunes amoureux «s’aiment inconditionnellement», déclare-t-il.

Quand ils ne sont pas en train d’étudier pour terminer leur session, ils se font des «Netflix party», c’est-à-dire qu’ils regardent les mêmes séries télévisées en même temps.

Ils communiquent par les réseaux sociaux ou FaceTime. «On veut bien se parler, mais on n’a rien à se dire», s’exclame-t-il, rappelant que le confinement ne fournit pas beaucoup d’anecdotes de vie.

Parfois, ils ne font que se regarder longuement par vidéoconférence. «On peut se dire ‘’je t’aime’’ pendant 10 minutes.»

PHOTO COURTOISIE Xavier Maltais

Jacob Bouchard et sa copine Ariane Barry-Boivin.

Même pas au chalet

Quand elle a vu que le premier ministre Trudeau avait traversé la frontière de l’Ontario pour se rendre à son chalet pour Pâques, Natasha Roy ne l’a pas digéré.

Elle habite à Trois-Rivières et son conjoint de plus de trois ans, Sorel-Tracy. Ils ont un chalet en Mauricie mais pour respecter les règles de confinement, tous deux s’empêchent de s’y retrouver comme ils avaient l’habitude de le faire chaque semaine.

«C’est choquant», dit la femme de 44 ans. D’autant plus que s’ils se voyaient, le risque de contaminer d’autres gens serait minime puisqu’ils habitent seuls et ne voient personne.

«C’est extrêmement difficile [...] C’est comme si je demeurais célibataire.»

En attendant les retrouvailles, les amoureux s’envoient «des textos ridicules», avoue-t-elle.

«Comme des ados. ‘’Qu’est-ce que tu manges’’?», illustre-t-elle en riant.