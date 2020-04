Le rêve de Crocodile Dundee

Pendant mon heure de jogging matinal avec mon fiston dans sa « poussette de course », je salue les gens que je croise, par politesse, lorsque nos regards se rencontrent. Aujourd’hui, j’ai compté vingt-trois bonjours ou salutations ou hochements de tête. Ce niveau de courtoisie entre concitoyens d’une métropole me rappelle une réplique du film Crocodile Dundee.

À son arrivée à New York, le personnage de Mick « Crocodile » Dundee, sorti de la brousse australienne pour la première fois, apprend que la cité comporte sept millions d’habitants. « Imaginez que sept millions de personnes ont envie de vivre ensemble, ça réchauffe le cœur ! », s’exclame-t-il. Puis, il salue tous les New-Yorkais, il aborde familièrement tout le monde, y compris les policiers.

Depuis le confinement et la règle du deux mètres, je remarque entre les coureurs et les marcheurs un rehaussement du niveau de politesse entre étrangers. Une des conséquences heureuses de la « distanciation » est la quasi-disparition des accrochages ou frôlements impolis. Sur les réseaux sociaux, au sein des chaumières ou parfois dans les files d’attente, l’irascibilité atteint des sommets — nous sommes devenus une bande de « crinqués » ! —, mais pas dehors parmi les promeneurs.

Dehors, les confinés !

Parlant de gens dehors, hier pendant son point de presse, le premier ministre François Legault a rappelé aux Québécois l’importance de prendre l’air, de sortir pour marcher, pour courir, tout en gardant le deux mètres, ce qui est tout à fait faisable même en ville moyennant quelques louvoiements dans la rue.

Hier également, le Montréalais n’avait qu’à tendre l’oreille pour entendre l’augmentation du trafic routier à la suite des premières miettes de « déconfinement » avec la reprise, notamment, des chantiers résidentiels. C’était audible et... odoriférant. Eh oui, j’ai senti l’odeur du gaz d’échappement des voitures redevenues suffisamment nombreuses pour parfumer la ville.

Service à la poussette

Le confinement rend certaines choses amusantes possibles. Par exemple : le « service à la poussette » chez les McDo et Burger King de ce monde. Lors de mes sorties de courses de longue durée, je récompense mon fils pour sa patience en lui achetant une petite frite au service à l’auto. Dans la file, je me décale pour sortir la poussette de la trajectoire d’une éventuelle marche arrière subite du véhicule en avant. L’autre jour, devant moi, il y avait une fille avec sa planche à roulettes, et, derrière moi, un piéton.

Je pourrais expliquer à mon fils que tout cela est anormal. Bientôt, la pollution reviendra. On ne la sentira plus après s’y être vite réhabitués. Piétons, cyclistes et pousseux de poussettes se feront chasser du service au volant qui redeviendra l’apanage des voitures. Et, n’en déplaise à Crocodile Dundee, les passants recommenceront à s’ignorer.