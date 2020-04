L'élu Enrico Ciccone constate l'ampleur de la crise en CHSLD

Venu prêter main-forte dans un CHSLD, le député Enrico Ciccone est bouleversé par l’ampleur de la tragédie qui afflige les personnes âgées. L’ex-hockeyeur réclame plus de renfort.

«S’il faut appeler l’armée, faut l’appeler. On est en situation d’urgence. Le monde meurt en CHSLD, on dirait que le monde réalise pas ça. Il faut rentrer du monde, pis vite!», lance-t-il avec émotion, après deux jours de travail au Centre d’hébergement Nazaire-Piché, à Lachine.

Être employé dans ces centres pour personnes âgées, ce n’est toutefois pas fait pour tout le monde, convient-il.

«Moi, tu me donnerais 100$ l’heure, pis je ne serais pas capable de faire cette job-là à temps plein, reconnaît le député libéral de Marquette. Ils ont besoin d’être mieux payés, c’est clair et certain, mais ça prend plus que ça, car ce n’est pas tout le monde qui est capable de subir ce que tu vois là. Moi, quand j’ai vu l’os d’un coccyx parce qu’il y avait [un patient qui avait] une grosse plaie de lit, ça n’a pas de bon sens. Les genoux m’ont plié, je suis devenu blanc».

Avant même l’appel de François Legault, Enrico Ciccone avait levé la main pour donner un coup de pouce. Dès vendredi dernier, il a été envoyé sur le terrain. À son arrivée au CHSLD, il a pu constater le manque criant de personnel. Après deux heures de travail, deux préposés de son équipe sont partis abruptement après avoir été informés qu’ils étaient infectés par le coronavirus. Quatorze des dix-huit patients dont ils devaient s’occuper avaient la COVID-19.

«J’étais supposé faire la lessive, préparer les plateaux et donner à manger. Deux heures après, je changeais des couches. C’était bouleversant, je me sentais mal, car je sentais que je brimais la dignité de quelqu’un, tu n’es pas habitué, je me sentais gêné envers la bénéficiaire qui me regardait. Je n’étais pas préparé à ça, c’est vraiment un temps de guerre», se remémore l’ex-joueur de la LNH.

Dimanche soir, son équipe chargée de prendre soin de 22 résidents ne comptait que trois autres personnes: un comptable et une ingénieure venus comme lui prêter main-forte, ainsi qu’une infirmière. Une préposée est venue en renfort plus tard, qui en était à son second chiffre de la journée.

«La première personne à qui j’ai donné à manger, je pleurais dans mon masque, c’est terrible, je n’en reviens pas. Ça ne se peut pas des conditions de même, on est au Québec en 2020!», peste-t-il, à l’autre bout du fil.

Enrico Ciccone a suggéré d’offrir une douche aux personnes âgées dont il s’occupait. «On ne peut pas leur donner une douche, car si on leur donne une douche, il faut désinfecter une douche pour le prochain, on n’a pas le temps de faire ça. Alors on les lave le mieux qu’on peut, à la main. C’est ça, la réalité», insiste-t-il.

L’élu signale que c’est un travail difficile, physiquement, mais également mentalement, notamment dans le contexte de pandémie.

«Tu travailles avec un masque N95 dans la face, la buée dans la visière, c’est l’enfer. Tu es short staff, faque tu dégouttes partout, c’est terrible, je n’en reviens pas.»