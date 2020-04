Les diabétiques pressent Québec de rembourser les appareils de surveillance en continu

L’Association des parents d’enfants diabétiques (APED) a demandé lundi au gouvernement québécois de permettre le remboursement par la RAMQ des dispositifs de surveillance du glucose en continu.

Selon l’association, cette technologie serait une aide «précieuse» pour les diabétiques en temps de COVID-19, puisque leur maladie est l’une des principales causes de comorbidité du virus.

«Les technologies de surveillance du glucose en continu permettent à ceux qui vivent avec le diabète de type 1 de [rester chez eux] tout en les aidant à mieux gérer leur santé personnelle», a expliqué par voie de communiqué Michaella Etienne, présidente de l’APED.

Les dispositifs permettraient ainsi aux proches et aux médecins des malades de connaitre à distance la glycémie et permettre ainsi d’intervenir dans des situations qui pourraient être critiques.

«Le confinement et la distanciation sociale peuvent affecter négativement la santé mentale et le conditionnement physique des patients, et ces derniers peuvent poser une entrave au contrôle des glycémies», a-t-elle indiqué.

La technologie de surveillance en continu, qui consiste en une montre munie d’un capteur qui détecte le taux de glycémie dans le sang, est autorisée par Santé Canada pour les diabétiques de type 1, mais la RAMQ ne rembourse pas cet outil qui coutent moins de 500 $.

Les couts du dispositif peuvent aussi freiner les familles les plus démunies à s’équiper.

Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune – c’est-à-dire que le système immunitaire détruit les cellules saines qui sécrètent l’insuline dans le pancréas - qui peut apparaitre dès l’enfance.