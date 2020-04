Les travaux de la Chambre reprennent faute d'entente entre libéraux et conservateurs

OTTAWA | Les travaux parlementaires en Chambre ont officiellement repris, lundi, les conservateurs ayant refusé de donner leur appui à la proposition libérale de limiter le nombre de séances en personne à une par semaine.

Tous les partis ont donc dépêché un groupe restreint de députés aux Communes, pour un total de 37 élus qui ont commencé à siéger à 11h.

Le leader parlementaire du gouvernement, Pablo Rodriguez, tentait toutefois d'obtenir le consentement de la Chambre pour que les travaux soient ajournés à une date ultérieure. Dès le début de la séance de lundi, il a déposé une motion en ce sens.

«Les tataouinages de parlementaires sur leurs bébelles de parlementaires, je pense que ça n’intéresse pas beaucoup le proverbial vrai monde», a lancé de son côté le chef bloquiste Yves-François Blanchet en disant espérer que la mésentente sur la marche à suivre n’occuperait pas toute la place.

« Nous on est venus ici pour parler des proverbiales vraies affaires [...] On est ici pour parler notamment des aînés », a martelé M. Blanchet.

Tous les partis fédéraux, sauf le Parti conservateur, s’entendent pour que la trentaine de députés ne se réunissent en Chambre que les mercredis. Selon la proposition libérale, la séance de questions et réponses durerait 2h15 et le premier ministre Justin Trudeau y participerait. Une période de 2h45 serait aussi allouée à l’étude de projets de loi et à des déclarations de députés en Chambre.

À cela s’ajouteraient des séances virtuelles pour permettre à l’ensemble des 338 députés fédéraux de participer aux travaux parlementaires.

Les conservateurs s’entêtent toutefois à demander plusieurs séances hebdomadaires en personne. Ils en réclamaient initialement quatre et sont désormais prêts à accepter deux séances par semaine, a signalé le chef intérimaire Andrew Scheer, lundi.

Ce dernier s’est défendu d’envoyer le mauvais message aux Canadiens confinés chez eux en refusant de s’entendre avec les autres partis.

« Si le NPD et le Bloc québécois s’unissent aux libéraux pour limiter la responsabilisation, ils vont devoir donner des explications aux Canadiens au cours des prochaines semaines », a-t-il plaidé.

De son côté, le chef néo-démocrate Jagmeet Singh s’est dit confiant qu’un accord sur les modalités du retour de la chambre était toujours possible.

