L’industrie touristique veut faire voyager à travers les fenêtres des Québécois

L’Alliance de l’industrie touristique du Québec (AITQ) a annoncé lundi lancer une campagne publicitaire visant à faire voyager les citoyens au travers de leur fenêtre.

Les Québécois sont donc invités à prendre une photo depuis leur balcon et à partager leur vue grâce au mot-clic #PourUnInstant, en référence à la chanson d’Harmonium.

Avec cette campagne, l’Alliance désire «nourrir l’optimisme et la résilience» des Québécois.

«Habituellement, on les encourage à sortir et explorer chez nous, a indiqué par voie de communiqué Martin Soucy, président-directeur général de l’AITQ. Aujourd’hui, on les incite à le faire autrement, soit en redécouvrant le Québec et ses régions tout en restant à la maison.»

Selon l’alliance, «nos fenêtres deviennent la principale interface sur l’autre, sur ce qui existe toujours à l’extérieur. Ces images présenteront une façon de voyager sans se déplacer, tout en créant un lien solidaire. Elles rappelleront que même en confinement, il est possible de vivre et partager de beaux instants.»

Une vidéo Pour un instant, mise en musique par Milk & Bone, est aussi lancée afin de promouvoir l’initiative et la faire connaître, par l’entremise de la chaîne YouTube et des profils médias sociaux de la marque de destination.