L’ombudsman de la Ville de Montréal tire sa révérence

MONTRÉAL – Celle qui a été la toute première ombudsman de la Ville de Montréal s’apprête à prendre sa retraite, après avoir occupé ce poste pendant plus de 16 ans.

«J’ai un pincement au cœur. Je vis ça comme on coupe le cordon avec son fils quand il devient plus grand : il faut laisser sa place, mais on conserve un attachement», confie Me Johanne Savard, qui n’a manifestement jamais cessé d’être passionnée par son métier.

Il faut dire qu’elle a fait un travail de pionnière: lorsqu’elle a accepté le poste en 2003, elle est devenue la première personne au Canada à occuper un rôle d’ombudsman au niveau municipal. Me Savard s’est inspirée des meilleures pratiques au niveau provincial pour structurer le bureau, mais aussi de son expérience de 20 ans en pratique privée dans des cabinets montréalais.

«Avant, j’étais en droit du travail, donc je faisais beaucoup de négociation et de conciliation. Ma devise avec les clients, c’était que l’important n’était pas de gagner la bataille ou la guerre, mais de gagner la paix», dit-elle.

«Pour moi, un dossier n’est pas une opportunité de démontrer que quelqu’un est incompétent, mais que des problèmes arrivent, et que si quelqu’un est de bonne volonté, ensemble, on peut s’assurer que ça aille mieux: régler le problème et éviter que la situation arrive à nouveau», résume celle qui veillait à être autant à l’écoute des citoyens que des gestionnaires municipaux.

Me Savard, qui est née et qui a étudié à Montréal, restera en poste jusqu’à ce que son successeur soit nommé et que la transition soit complétée. Une fois que ce sera chose faite, elle compte se consacrer à sa retraite.

«Avec ce qui se passe, ça fait réfléchir à l’importance de prendre du temps pour soi. Mais j’ai encore beaucoup d’énergie comme vous pouvez le voir!» lance-t-elle.

Me Savard terminera d’ailleurs son mandat de présidente du conseil d’administration du Forum canadien des ombudsmans, auquel il reste un an.

«Le travail d’ombudsman, c’est passionnant. On travaille fort, c’est un challenge intellectuel constant, on côtoie des gens compétents dans une foule de domaines, on règle des dossiers... le sentiment d’avoir réussi à améliorer les choses, on le vit souvent», conclut-elle.