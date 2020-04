Marc-Antoine Dequoy est le meilleur espoir d’U Sports

Le demi défensif Marc-Antoine Dequoy est le meilleur espoir issu du réseau universitaire du pays en prévision du repêchage de la Ligue canadienne de football (LCF) qui aura lieu le 30 avril.

Celui ayant évolué avec les Carabins de l’Université de Montréal occupe le neuvième rang de la liste finale publiée par le Bureau de recrutement de la LCF, lundi. Le joueur de ligne offensive des Sooners de l’Oklahoma Neville Gallimore a conservé le sommet de ce classement, devant le receveur éloigné Chase Claypool (Notre Dame).

Dequoy avait amorcé la dernière saison au 15e échelon de la hiérarchie. Avec les Bleus, il a totalisé 37,5 plaqués, dont 34 en solo, et deux interceptions en huit rencontres du calendrier régulier. L’athlète de 6 pi et 3 po et 195 lb a aidé les siens à atteindre la finale de la Coupe Vanier.

Les Stampeders de Calgary détiennent la première sélection de l’encan de la LCF, tandis que les Alouettes de Montréal devront attendre le deuxième tour – soit au 16e rang – avant de choisir un joueur.