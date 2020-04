Michael Jordan toujours en demande

Un chandail autographié de Michael Jordan datant des Jeux olympiques de Barcelone en 1992 a trouvé preneur pour la coquette somme de 216 000 $ à l’encan, dimanche soir.

C’est ce qu’a indiqué l’entreprise Robert Edward Auctions au quotidien «USA Today». Il s’agit du deuxième plus gros montant payé dans l’histoire pour un chandail de Jordan, d’après le site de la compagnie. La mise de départ était de 25 000 $ en date du 7 avril et la vente aux enchères a pris fin le jour même de la première diffusion au réseau ESPN d’un documentaire («The Last Dance») sur la légende du basketball.

La pièce de collection est en fait un «jersey» de l’équipe américaine olympique – la fameuse Dream Team - porté par Jordan en Espagne. En fait, il l’avait enfilé à quelques reprises, notamment pendant des duels contre l’Argentine et le Canada, ainsi qu’en finale face à la Croatie. Les représentants du pays de l’Oncle Sam avaient d’ailleurs remporté la médaille d’or, la seconde de deux pour MJ après celle obtenue à Los Angeles huit ans plus tôt.

En septembre 1992, le dossard numéro 9 du célèbre joueur avait été acheté au coût de 17 500 $ et l’argent obtenu avait été offert à la Fondation Michael Jordan. La dernière fois qu’il s’est retrouvé à l’encan datait du printemps 2013. Un acheteur l’avait acquis pour 53 325 $.