Nouvelle-Écosse: des familles et des couples parmi les victimes

Les témoignages abondaient, lundi, au lendemain de la plus importante tuerie de masse de l’histoire récente du Canada. Plusieurs se sont tournés vers les réseaux sociaux pour rendre hommage à des membres de leur famille ou à leurs proches qui comptent parmi les 18 victimes de la tragédie survenue en Nouvelle-Écosse

Première victime identifiée officiellement dès dimanche, l'agente de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) Heidi Stevenson, une vétérane de la police qui comptait 23 ans d’expérience dans le métier, a péri au cours de l'opération visant à mettre hors d'état de nuire le tireur. La native de la Nouvelle-Écosse était mariée et avait deux enfants âgés de 13 et 10 ans.

Lundi, le superintendant de la GRC Chris Leather a qualifié l’agente Stevenson de «véritable héroïne» lors d’un point de presse.

Selon le quotidien néo-écossais «Chronicle Herald», Sean McLeod et Alanna Jenkins, un couple d’agents correctionnels de West Wentworth, figurent parmi les victimes, tout comme Jamie et Greg Blair, un autre couple. Ces derniers étaient mariés et possédaient une compagnie qui fournissait du gaz naturel et du propane aux gens de la région.

Les décès de Frank et Dawn Madsen, qui habitaient à Durham, ont quant à eux été confirmés par la Ville. «Cette tragédie nous frappe durement alors que deux des victimes sont des résidents de Durham depuis longtemps», a fait savoir le directeur général de la Ville, John Henry, dans un communiqué.

Jolene Oliver, Aaron (Friar) Tuck et Emily Tuck, un couple et leur fille de 17 ans, ont aussi trouvé la mort lors de cette tragédie, a révélé la sœur de Jolene, Tammy Oliver-McCurrdie, en lançant une campagne de sociofinancement pour couvrir le coût de leurs funérailles. Tous trois avaient quitté l'Alberta pour aménager à Portapique. Le premier ministre albertain Jason Kenney leur a d'ailleurs rendu hommage lundi.

Des gens de tous les horizons

Le décès de Lisa McCully, une enseignante à l'école primaire de Debert très appréciée de tous, a été confirmé par son syndicat.

«Nos 9300 membres partagent la peine des collègues et des élèves de l’école de Debert, ainsi que celle de sa famille et de ses amis. Tous savent à quel point Lisa était une professeure passionnée», a indiqué le syndicat des enseignants de la Nouvelle-Écosse dans un communiqué.

Deux autres victimes, Kristen Beaton, une préposée aux bénéficiaires et mère de famille, et sa collègue Heather O’Brien, une infirmière auxiliaire et grand-mère, travaillaient pour les Infirmières de l'Ordre de Victoria du Canada (VON Canada).

«Tous les travailleurs de soins de première ligne sont des héros. Hier, deux de ses héroïnes ont été arrachées à leurs familles. Nous partageons leur peine», a confié l'organisation par communiqué.

Tom Bagley, un résident d’Elmsdale et vétéran de l'armée de 70 ans ayant œuvré pendant plus de 30 ans comme membre du service incendie de l’aéroport international Halifax Stanfield, a été tué près de son domicile avant d’être retrouvé par des voisins.

«Il est mort en tentant d'aider. Si vous le connaissiez, vous savez qu'il était comme ça», a confié sa fille, Charlene Bagley, sur sa page Facebook.

Gina Goulet, une denturologiste et double survivante du cancer, et Corrie Ellison, un travailleur des services sociaux, font également partie des victimes recensées par le «Chronicle Herald».

Rappelons que le suspect, Gabriel Wortman, est mort après un échange de tirs avec les policiers après avoir été intercepté dans une station-service à Enfield. Costumé en policier, l’homme de 51 ans a répandu la mort sur son passage à coup d’incendies et d’armes à feu, échappant à la GRC pendant une douzaine d’heures.

Le «Globe and Mail» a aussi rapporté le décès de John Zahl et d’Elizabeth Joanne Thomas, des voisins immédiats de Gabriel Wortman, dont la maison a brûlé.