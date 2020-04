One World: Together At Home: 5 chiffres à retenir

Que doit-on retenir de l’événement One World : Together At Home présenté samedi soir ? Voici cinq chiffres révélateurs.

495 000 spectateurs

Au Québec francophone, One World : Together At Home a rallié 495 900 téléspectateurs, selon les données préliminaires de Numéris compilées par l’agence Deep Blue Canada. Ce résultat comprend les cotes d’écoute de toutes les chaînes sur lesquelles l’émission était diffusée, soit VRAK, CTV, Much, TSN, CBS, ABC, MTV et NBC. L’émission s’est avérée beaucoup plus populaire auprès des Canadiens anglophones : 2 586 000 ont répondu présents.

180 millions $

Global Citizen affirme que l’événement a permis d’amasser 180 millions $ pour le Fonds de solidarité contre la COVID-19 de l’OMS. Ces sommes permettront de « soutenir et d’équiper les soignants du monde entier, et d’aider des organisations caritatives locales ».

5,3 millions de vues

Sur YouTube, la performance de Céline Dion, Andrea Bocelli, Lady Gaga, John Legend et Lang Lang supplante tous les autres numéros présentés durant l’émission. En début de soirée lundi, la vidéo montrant le quintette reprendre The Prayer comptait 5,4 millions de vues, loin devant You Can’t Always Get What You Want des Rolling Stones (2,8 millions) et Smile de Lady Gaga (2,3 millions).

2

Le concert a permis à certains artistes d’effectuer des bonds de géants sur iTunes, à commencer par Kacey Musgraves, qui s’est hissée au 2e rang des titres les plus téléchargés au Canada avec Rainbow. Pour leur part, Maluma (Carnaval), Céline Dion (The Prayer) et Taylor Swift (Soon You’ll Get Better) ont réintégré le top 20.

79

L’album One World : Together At Home, qui rassemble les chansons entendues durant l’événement d’une durée de huit heures (6 heures sur Internet et 2 heures d’émission télé), est offert sur plusieurs plateformes d’écoute, dont Spotify. Les 79 performances s’y retrouvent, même celles qui laissaient à désirer côté qualité sonore.