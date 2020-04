Pourquoi pas un One World francophone?

Les vedettes américaines et britanniques ont eu leur One World : Together At Home. Le Canada (principalement) anglais aura son Stronger Together, Tous ensemble, dimanche soir prochain. Et si les vedettes de la francophonie s’unissaient elles aussi pour une spéciale télévisée afin de célébrer les travailleurs de la santé et amasser des fonds ?

On peut penser que la télédiffusion d’un tel événement pourrait se faire en simultané, malgré le décalage horaire, dans plusieurs pays francophones en Amérique, en Europe et en Afrique.

À qui iraient les sous ? Nous laissons la réponse à d’éventuels organisateurs.

Qui pourraient être les vedettes d’un tel projet ? Des artistes dont la popularité traverse les océans. Allons-y par continent.

Amériques

Même si elle aura pris part aux émissions américaine et canadienne, comment écarter Céline Dion du projet ? Si elle veut participer, bien entendu. Un duo virtuel avec Jean-Jacques Goldman, peut-être ? En direct de sa Louisiane, on imagine bien Zachary Richard mettre sa touche cajun. Très populaire ici comme en France, Cœur de pirate est une incontournable. Idem pour le vétéran Robert Charlebois. Pour rejoindre les plus jeunes, on pourrait aussi solliciter Loud et Hubert Lenoir. Pour représenter les Antilles – et Haïti – Wyclef Jean. Même s’il ne parle pas français, il le chante.

Europe

D’emblée, les candidatures de grosses pointures comme Patrick Bruel et Julien Clerc s’imposent. Pourrait-on penser réunir Indochine à l’écran de la même façon que les Rolling Stones samedi dernier ? Nul doute que la présence du Belge Stromae, qui se fait discret depuis quelques années, serait très appréciée, tout comme sa compatriote aux fortes racines québécoises, Lara Fabian. En pleine ascension des deux côtés de l’Atlantique, le nom d’Angèle nous vient à l’esprit tout comme celui de Christine and the Queens.

Afrique :

Les vedettes africaines chantent pour la plupart dans plusieurs langues, mais certaines représentent des pays francophones et pourraient pousser la note dans la langue de Molière. On pense à la star du Bénin, Angelique Kidjo. Ou encore l’activiste Tiken Jah Fakoly (Côte d’Ivoire), le duo Amadou et Mariam, Salif Keita, de même que le Sénégalais Youssou N’ Dour.