Quoi regarder à la télévision mardi?

MONTRÉAL | En cette période de confinement, voici quelques suggestions d'émissions à regarder à la télévision sur les chaînes francophones mardi, le 21 avril.

Oncle Buck

Il fait toujours bon revoir le regretté John Candy. Dans l’une de ses plus célèbres comédies datant de 1989, il incarne ici un bonhomme irresponsable et mal fagoté au grand cœur, qui se retrouve en charge des enfants de son frère en l’absence des parents. Mardi, 14 h, Prise 2.

File d’attente

Des personnalités se révèlent dans le contexte de diverses files d’attente. Margot (Muriel Dutil) manque à l’appel, et Louis (Réal Bossé) et Sophie (Marie-Josée Bastien) n’ont d’autre choix que d’alerter la police. Dominique (Manon L’Arrivée) se découvre des affinités avec Tony. Éléonore (Andréanne Théberge) revampe le loft-garage de son grand-père pour s’y installer. Mardi, 18 h 30, Unis TV.

Si on s’aimait

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

La sexologue Louise Sigouin continue son analyse des couples sous le regard badin de Guillaume Lemay-Thivierge et Émily Bégin. Fanny a un premier rendez-vous avec Anyck, et la chimie opère. Jonathan souhaite faire passer le fatidique «test de la belle-mère» à Marie-Ève, alors que Jennifer rencontre la sœur de Mike lors d’une difficile soirée de billard. Mardi, 19 h 30, TVA.

Skate le monde

Mathieu Cyr s’aventure au Japon avec sa planche à roulettes et expose comment le skate, dans ce pays, est perçu comme un sport marginal, dont la pratique est jugée gênante et bruyante. Mais au fil de ses rencontres, de Tokyo à Osaka, l’animateur découvre une scène accueillante, créative et instigatrice de son propre style. Mardi, 19 h 30, TV5.

Tout s’embellit avec Julie

En rediffusion, la designer Julie Asselin doit relever le défi de transformer la salle de bain de Benoît afin de créer une oasis de paix et d’intimité pour la famille, tout en la rendant efficace pour les matins pressés. Elle ajoute aussi une touche de style dans la chambre à coucher.

Mardi, 20 h, V.

Le Journal d’Aurélie Laflamme

Photo d'archives, Agence QMI

Le premier film tiré de la série de romans d’India Desjardins, Le Journal d’Aurélie Laflamme, célèbre ses dix ans en 2020, et la créatrice du célèbre personnage espérait souligner cet anniversaire en grand ce printemps. Confinement oblige, c’est avec une rediffusion à la télévision que l’attachante Aurélie (Marianne Verville) et ses «neurones d’écureuil» feront un premier pas incertain dans le monde des adultes, auprès de son exubérante meilleure amie Kat (Geneviève Chartrand) et du beau Nicolas (Aliocha Schneider). Parce qu’on s’est tous déjà sentis un peu «extraterrestres», à l’adolescence! Mardi, 20 h 30, Yoopa.

The Walking Dead

Finale de la septième saison. À Alexandria, Rick et son groupe, plus armés que jamais, attendent de pied ferme Negan et ses hommes. Mais un revirement de situation inattendu pourrait signifier leur fin... ou le début d’une nouvelle ère. Mardi, 22 h, addikTV.