«Stronger Together» : Céline Dion et autres artistes unis pour les travailleurs de première ligne

MONTRÉAL – Après le concert «One World – Together At Home», qui était diffusé samedi dernier, un autre événement-bénéfice spécial en soutien aux travailleurs impliqués dans la lutte contre la COVID-19 aura lieu ce dimanche, 26 avril.

«Stronger Together, tous ensemble» réunira des chanteurs, athlètes, militants et acteurs canadiens comme Céline Dion, Marie-Mai, Michael Bublé, Bryan Adams, Shania Twain, Sarah McLachlan, Howie Mandel, Jann Arden, Rick Mercer, Alessia Cara, Russell Peters, Connor McDavid, Barenaked Ladies, Bianca Andreescu, David Suzuki, Jason Priestley, Tessa Virtue et William Prince, entre autres, qui se produiront, comme le veut désormais la procédure, depuis leur domicile. Interprétations musicales et témoignages inspirants appelant à la solidarité seront au menu.

Les prestations seront dédiées aux travailleurs de première ligne qui combattent la COVID-19 au Canada. «Stronger Together – Tous Ensemble» prend notamment forme grâce au mouvement NOUS/MADE, né de la collaboration de joueurs majeurs de l’industrie du divertissement, qui reconnaît et célèbre les talents du Canada.

L’émission spéciale d’une heure sera diffusée à compter de 19 h, sur près de 25 plateformes, sans pauses publicitaires, dont CBC, Citytv, CTV, Global et autres chaînes spécialisées, stations de radio et services de diffusion en continu à travers le Canada. Sur les chaînes francophones, ICI ARTV, SériesPlus, VRAK et V la présenteront avec sous-titres en français.

Dans la foulée de ce rassemblement, le public est invité à faire un don à l’organisme Banques alimentaires Canada, qui soutient les banques alimentaires de partout au pays, lesquelles font face aux impacts importants entraînés par la pandémie. On peut texter le mot COVID au 30333 pour faire un don de 5 $, 10 $ ou 20 $, ou faire un don en ligne à BanqueAlimentaireCanada.ca/TousEnsemble.