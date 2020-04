Suspension de la cote R: inquiétude chez les étudiants du cégep

Des étudiants du cégep craignent d'être dans l'obligation d’allonger leur parcours scolaire pour accéder au programme universitaire de leur choix ou de manquer de motivation pour terminer leur session si leurs notes obtenues à l'hiver 2020 ne sont pas comptabilisées dans leur cote R.

Selon une nouvelle diffusée par Radio-Canada samedi, le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, devrait annoncer au cours des prochains jours que la cote de rendement de la session en cours ne serait plus comptabilisée en raison de la pandémie. Les étudiants devraient donc simplement obtenir la note de passage dans chaque cours, et leur cote R globale ne serait pas affectée à la hausse ni à la baisse.

«Ça change tous mes plans», laisse tomber Anne-Sophie Gilbert. Étudiante en sciences humaines au Collège Montmorency de Laval, elle doit réussir à ajouter deux points à sa cote R pour entrer en droit à l’université.

Ajout d’une session

Anne-Sophie Gilbert était déjà parvenue à augmenter sa cote R d’un point lors de la dernière session et croyait être en mesure d’augmenter suffisamment ses notes durant les deux sessions restantes à son cheminement.

Si la suspension de la cote R se concrétise, Mme Gilbert devra modifier son parcours scolaire. «C’est impossible d’augmenter sa cote R de deux points en une session, ça c’est certain. Il faudrait que je me rajoute une session avec des cours hors de mon cheminement pour pouvoir augmenter mes notes», raconte-t-elle.

Perte de motivation

Cette décision pourrait également avoir un impact sur la motivation des étudiants, qui poursuivent présentement leurs cours en ligne.

Jusqu’ici, ils ont été informés qu’ils pourraient choisir s’ils préféraient que leurs notes soient comptabilisées dans la cote R ou non, une mesure exceptionnelle vu la pandémie.

Thomas Guillemette, qui en est à sa deuxième session au Collège André-Grasset à Montréal, trouve dommage la suspension de la cote R. «C’est qu’en ce moment c’est un peu la dernière source de motivation qui restait aux étudiants», déplore-t-il.

Les efforts fournis durant la session auraient également été faits en vain. «Ça coupe tellement d’opportunités. Je trouve ça dommage pour tous ceux qui se sont forcés pendant la session pour obtenir des résultats pour se rendre plus loin avec ces résultats-là», poursuit celui qui pense tout particulièrement à ceux qui veulent entrer dans des programmes très contingentés comme la médecine.

Même son de cloche du côté de Mme Gilbert. «Hier je faisais un travail et quand j’ai vu l’article [de Radio-Canada] ça ne me tentait pas vraiment de continuer», résume-t-elle.