Théories et complots

En ce printemps du coronavirus les déclarations choc et les théories du complot fleurissent plus vite que les tulipes.

Le très respecté Professeur Montagnier co-découvreur du virus du sida affirme que ce coronavirus serait une création chinoise à partir de molécules du VIH. Hypothèse que plusieurs scientifiques réfutent totalement et qui sera peut-être prouvée un jour. On parle ici d’un prix Nobel, ce qui est loin d’être le cas de ceux qui nous accablent de théories conspirationnistes.

De brillants esprits nient totalement l’existence de ce virus en affirmant qu’on nous ment, que le pourcentage de décès est infime et que nous n’aurions jamais dû accepter le confinement.

À cette thèse nébuleuse s’ajoute celle qui prétend que la COVID-19 est un complot visant à nous contrôler et profite à une élite. On va même jusqu’à dire que Bill Gates aurait fomenté tout ça afin de pouvoir nous implanter une puce à même un vaccin.

On nous traite de moutons manipulés par les médias traditionnels qui ne véhiculent que des mensonges.

À croire qu’ils ont suivi des cours chez le Joker orange.

Comment cette crise sanitaire qui paralyse l’économie mondiale pourrait-elle profiter à une élite? Et à laquelle?

Avoir recours à de tels stratagèmes pour contrôler la société serait bien inutile. Dès lors que nous nous sommes rivés aux écrans de nos téléphones intelligents et de nos tablettes nous étions assujettis. Les réseaux sociaux sont plus efficaces et autrement plus rentables qu’une pandémie comme outil de manipulation des masses.

Aux États-Unis, le Joker orange alimente une rébellion qui sévit dans certains états où les manifestants crient que ce virus est un fake, qu’ils sont un peuple libre et que nul n’a le droit de leur imposer cet arrêt total. Quand on songe à toutes les armes à feu en circulation, espérerons que ces mouvements de protestations ne prendront pas trop d’ampleur.

Que ce virus soit issu d’animaux sauvages vendus sur un marché ouvert en Wuhan ou qu’il se soit échappé d’un laboratoire, il est bien réel. Les autorités chinoises nous ont menti sur l’évolution de cette crise que l’OMS a beaucoup tardé à déclarer comme pandémie. Les milieux de la santé l’attendaient depuis des années en ignorant uniquement quand elle allait survenir. Les vraies questions il faudra les poser. Sur le manque de préparation, les sous effectifs, les lenteurs à prendre des mesures, le nombre de victimes. On pourra tout enquêter, interroger, critiquer, remettre en cause. En attendant, les théories du complot ne nous avancent à rien et pourrissent un climat déjà bien lourd.

Ô Horacio régalez-nous de votre élégance

Et de grâce ne nous imposez plus le tourment de votre absence.