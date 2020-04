«Top Dogs - homicides»: un duo policier désinvolte, mais très doué

Au début du mois, les enquêteurs Patenaude et Detroit (à prononcer en anglais) sont débarqués avec désinvolture sur noovo.ca. Les personnages forment un duo d’enfer dans la nouvelle websérie «Top Dogs: homicides».

Les humoristes Alexandre Bisaillon et Yannick De Martino sont les vedettes de cette comédie policière, dont deux nouveaux épisodes sont ajoutés sur le web tous les jeudis. Ils sont entre autres entourés de Thomas Beaudoin, Didier Lucien et Katherine Levac.

«C’est un peu un mélange de Sherlock Holmes qui rencontre le Beachclub», illustre Alexandre Bisaillon, celui qui a eu l’idée de cette websérie.

«Patenaude et Detroit n’ont pas l’air tant allumés, mais c’est les superstars du milieu policier parce qu’ils résolvent tous les crimes. Des fois, les crimes peuvent laisser planer une conclusion vraiment évidente, que l’expert qui arrive sur la scène va confirmer. Par contre, quand les deux "Top Dogs" arrivent, ils déconstruisent tout ce que l’expert a avancé comme hypothèse et au final, ils ont toujours raison», explique celui qui a participé à l’écriture de la comédie avec Odrée Rousseau et Guillaume Lacelle.

«Un jeu de clashs»

À coup d’une dizaine de minutes par épisode, le public peut découvrir les personnages colorés de «Top Dogs: homicides». Didier Lucien joue un chef de police extravagant, alors que Thomas Beaudoin prête ses traits à un expert en scène de crime très réservé.

«On trouvait que le beau gosse qui joue la personne qui peut “rusher” un peu, c’était un bon “anti-cast”, souligne Alexandre Bisaillon. La série, c’est vraiment un jeu de clashs!»

De plus, l’enquêteur Detroit, joué par Yannick De Martino, est en pleine quête identitaire, ayant été adopté (par nul autre que le chef de police).

«Quand j’ai eu mon flash du projet, je voyais déjà qui allait jouer certains rôles. Pour moi, c’était clair, j’écrivais pour Yannick, sachant ce qu’est son casting et ce qu’il peut dire avec son timbre de voix propre à lui et son timing», indique l’humoriste franco-ontarien qui avoue avoir eu la piqûre des webséries dès l’École nationale de l’humour.

«J’ai toujours eu des projets de ce style-là sur le rond, mais je n’arrivais jamais vraiment à terme. J’ai toujours écrit en amont un peu dans cette veine-là», admet Bisaillon.

Projets en confinement

Le jeune homme profite d’ailleurs de la période de confinement pour écrire davantage. Cependant, de son propre aveu, la crise de la COVID-19 ne l’inspire pas du tout, contrairement à plusieurs de ses collègues.

«Je lève mon chapeau à tous les humoristes qui sont capables de sortir des projets en ce moment. Pour ma part, je suis tombé un peu dans l’anxiété de performance. Ça a duré une journée puis je me suis calmé. Je me donne des défis autres que l’humour. Par exemple, j’ai travaillé sur un projet qui devrait sortir bientôt. J’ai aussi fait un t-shirt pour amasser des fonds pour la Croix-Rouge. Ce sont des t-shirts avec Horacio Arruda en Che Guevara.»

Pour acheter un t-shirt, visitez le www.etsy.com/ca-fr/shop/BIZXBEAN.