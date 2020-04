Une docteure délaisse sa pratique pour aller aider en CHSLD

Une médecin de famille a mis de côté ses craintes pour aller aider ses collègues durement éprouvés par la pandémie de COVID-19 en CHSLD avant même l'appel du gouvernement Legault.

Depuis le 6 avril, la Dre Christine Caron remplace des médecins en centre hospitalier des soins de longue durée, même si ce type de travail est loin de sa pratique habituelle. Elle a travaillé au CHSLD Gertrude-Lafrance, à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis au CHSLD Vigi Montérégie, dans l'arrondissement de Saint-Hubert à Longueuil.

«Ma première impression, c'était "je veux aider, je veux aider mes collègues", mais le premier jour où je suis entré en CHSLD, j'avais vraiment une crainte d'attraper le virus, de ce que j'allais trouver. Une crainte aussi face à une nouvelle pratique, quelque chose que je ne faisais pas avant», a confié la Dre Caron lundi soir en entrevue à TVA Nouvelles.

Il s'agissait toutefois d'un certain retour aux sources pour Christine Caron, qui a travaillé comme préposée aux bénéficiaires pendant ses études en médecine.

«Même si j'ai déjà travaillé en hôpital au début de ma pratique, maintenant, je travaillais surtout en bureau, en médecine familiale, en fibromyalgie et un peu en esthétique aussi. Sortir de me zone de confort pour aller à l'hôpital, c'était quand même un grand pas, mais décider d'aller aider mes collègues était plus fort que tout», a-t-elle dit.

La professionnelle de la santé s'estime chanceuse. À ce jour, aucun cas de COVID-19 n'a été recensé au CHSLD Vigi Montérégie, tandis qu'un seul patient a reçu un diagnostic positif au CHSLD Gertrude-Lafrance. Ce test a d'ailleurs été suivi d'un second examen qui s'est avéré négatif.

«Il a été bien géré. [Le patient] a été isolé tout de suite et tous les résidents ont été testés négatifs, donc ça va très bien», a rassuré la Dre Caron.