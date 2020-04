Une énergie renouvelée pour Shea Weber

Durement touché par les blessures au cours des dernières années, le capitaine du Canadien de Montréal, Shea Weber, a retrouvé la forme et se sent en pleine possession de ses moyens.

C’est ce que le défenseur d’expérience a indiqué au réseau Sportsnet, lundi, rappelant avec justesse que ses ennuis ne se sont pas limités à la campagne 2019-2020.

«Ce n’était pas seulement l’année dernière, durant laquelle je revenais après deux interventions chirurgicales. Avant ça, j’avais subi une fracture de la cheville et j’avais besoin de l’opération, a expliqué Weber. Donc, ça faisait probablement deux ans que je ne m’étais pas senti aussi bien.»

L’arrière a notamment subi une opération à un tendon du pied gauche le 13 mars 2018. Puis, le 5 juillet 2018, il est passé à nouveau sous le bistouri, cette fois une arthroscopie au genou droit pour réparer le ménisque.

Ainsi, l’homme de 34 ans a été limité à 26 parties lors de la campagne 2017-2018 et à 58 l’année suivante. S’il a aussi manqué quelques parties pendant la saison actuelle, il sera prêt advenant une reprise des activités de la Ligue nationale de hockey (LNH).

«Non seulement je me sens bien physiquement, mais mentalement aussi. C’est bien de se réveiller tous les jours et se sentir normal, ou le plus proche possible. Ça faisait un long moment. J’ai un peu plus d’énergie et je suis plus excité.»

Weber a inscrit 15 buts et totalisé 36 points, tout en maintenant un différentiel de +8 en 65 affrontements cette saison. Depuis qu’il a été acquis des Predators de Nashville en retour de P.K. Subban en juin 2016, il a marqué 52 buts et amassé 127 points en 227 rencontres, jouant en moyenne 24 min 23 s par match.