Bas-Saint-Laurent et Gaspésie: une saison touristique cet été?

L’incertitude grandit au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie à savoir s’il y aura une saison touristique cet été avec la pandémie de la COVID-19. Le tourisme intra-régional pourrait permettre de sauver les meubles.

Les retombées économiques liées au tourisme s’élèvent à plus de 345 millions $ au Bas-Saint-Laurent et à plus de 360 millions $ en Gaspésie chaque année. Il s’agit d’un pilier important de l’économie.

Les associations touristiques régionales sont prêtes à rebondir quand certaines activités pourraient reprendre. Pour l’instant, un service d’accompagnement pour les programmes d’aide est offert aux membres.

La situation en lien avec la pandémie évolue rapidement.

«Il y aura un avant et un après Covid-19 dans le monde touristique», a fait savoir Pierre Lévesque, directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent.

La levée des mesures de confinement sera décrétée par le gouvernement. La directrice générale de Tourisme Gaspésie croit qu’il ne faut pas ouvrir la région à n’importe quel prix. «Je pense qu’il faut que ta propre population soit prête à accueillir les visiteurs [...] Je souhaite qu’au moins si ça peut débuter à la fin juin, on pourrait sauver l’été», a affirmé Joëlle Ross.

«Nous, ce qui nous sauve un peu, un, c’est que notre clientèle est québécoise et on a déjà de grands espaces, donc on est capable de faire de la distanciation sociale», a-t-elle ajouté.

Visiter sa propre région?

Le tourisme intra-région pourrait aider à sauver plusieurs entreprises lorsque le confinement sera levé. «On va demander aux gens de visiter nos entreprises touristiques, d’essayer un restaurant qu’ils ne connaissent pas, a souligné Pierre Levesque de Tourisme Bas-Saint-Laurent. On a la chance d’avoir une belle grande région avec de beaux attraits.»

Des campagnes en ce sens pourraient être mises sur pied.

«On va probablement faire de la promo dans notre territoire pour dire aux Gaspésiens de visiter leur Gaspésie. Je pense que ça, ça peut aider à toutes les entreprises», a ajouté Joëlle Ross de Tourisme Gaspésie.