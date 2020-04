Certaines ligues sont toujours en activité

Même si la pandémie de COVID-19 a pratiquement mis tous les sports en arrêt, il y a quelques foyers de résistances dans le monde du soccer où quelques ligues opèrent comme à l’habitude.

La Première Ligue du Nicaragua est le seul circuit du continent américain à toujours présenter des matchs. La Premier League du Bélarus obtient la même distinction pour l’Europe. En Asie, c’est au Tadjikistan que l’on joue toujours puisqu’aucun cas d’infection n’y aurait été signalé.

La nuance est que contrairement à Taïwan et sa ligue de baseball, il ne s’agit pas d’une reprise des activités.

Les deux ligues en question n’ont jamais cessé de jouer malgré les événements qui paralysent la planète entière depuis plus d’un mois.

Situation particulière

Au Nicaragua, la situation est étrange puisque le président Daniel Ortega dirige le pays avec l’aide de son épouse Rosario Murillo sur fond de piété chrétienne, et le couple laisse entendre que le pays est protégé par la foi.

Là-bas, on tient à ce que les activités se déroulent comme si de rien n’était, ce qui fait que la population est mal informée.

Les joueurs ont fait part de leurs inquiétudes et n’ont pas été écoutés. Du côté de la fédération, on entend même profiter de la manne en tentant d’attirer des partisans et des parieurs d’ailleurs dans le monde.

La situation est un peu semblable au Bélarus où le président, Alexandre Loukachenko, ne croit pas que les craintes relatives à la COVID-19 soient fondées.

Là-bas, les partisans peuvent assister aux matchs même si les assistances ont chuté d’environ 70 %. La ligue profite aussi de la situation puisque la BBC a révélé que 11 pays avaient acheté les droits de diffusion des matchs.

La Primus League du Burundi était la seule ligue africaine toujours en fonction, mais les activités ont cessé le 12 avril avec comme prétexte la nécessité de libérer les stades pour la tenue des élections même si on sous-entend que l’arrêt est en lien avec la pandémie.

Autres exceptions

Il existe deux autres exceptions à Taïwan et au Turkménistan, où les deux ligues amorcent leur saison.

Dans le premier cas, on fait comme au baseball et on présente les rencontres à huis clos.

Dans l’île située près de la Chine, on a mis en place quelques règles, comme la prise de la température des joueurs avant les rencontres. Mais on insiste sur le fait qu’aucun risque ne sera pris et que la sécurité des joueurs est primordiale. Si un cas positif devait être signalé, on suspendrait immédiatement la saison.

Au Turkménistan, les activités ont été suspendues le 13 mars et ont repris le week-end dernier.