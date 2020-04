CHSLD: poursuites contre le gouvernement Legault?

À qui la faute ? C’est seulement la faute de la COVID-19 ? Ou y a-t-il eu négligence grave ? Et la négligence, elle provient de qui ? Des employés ? Des administrateurs ? Ou alors c’est le gouvernement qui l’a totalement échappé ?

C’est choquant ce qui s’est passé au CHSLD Herron! 31 morts et des aînés qui vivaient dans des conditions d’insalubrité graves, dont certains baignant dans leurs excréments. Autant on a été choqué de voir ce qui s’était passé avec la fillette martyre de Granby dans le domaine de la protection de la jeunesse, autant le Québec est indigné de savoir ce qui se passe dans certains CHSLD, et on se demande comment on peut laisser des horreurs comme ça arriver. On se demande c’est qui le coupable ? Selon Me Jean-Paul Boily en entrevue à avocat à la Barre à QUB Radio, c’est certain qu’il y a des coupables et ça pourrait même être notre gouvernement !

Vous pouvez écouter l’entrevue ci-dessous :

On dénombrerait d’autres résidences où il y aurait eu ce genre de négligence. Des actions collectives ont été entreprises contre les CHSLD fautifs. Évidemment, quelle famille voudrait voir son parent dans ces conditions? ! On s’en fout à qui la faute finalement, on ne veut seulement pas que ça arrive à notre être cher !! Et ce n’est certainement pas la faute de celui-ci ! Et on veut aussi que l’exemple soit donné pour que ça n’ arrive pas aux autres. C’est souvent la raison pour laquelle il y a des poursuites judiciaires, c’est rarement pour de l’argent. On veut être indemnisé pour la perte d’un être cher et ça s’appelle le «Solatium Doloris» en droit.

Que se passe-t-il avec le traitement des ainés dans notre société ? Oui, il y a la pandémie et c’est problématique, mais le virus semble avoir empiré une situation qui était préexistante. Le manque de ressources, le manque d’argent, on essayait dans les CHSLD de mettre des pansements pour ne pas que « ça pète » et ça fonctionnait jusqu'à maintenant. Mais aujourd’hui, avec la COVID-19, tout éclate au grand jour.

On savait qu’il y avait un grave problème dans les CHSLD avant la crise. On parlait de personnel qui ne se présentait pas, de préposés aux bénéficiaires sous payés pour un travail très important. Sans eux, ça ne fonctionne pas. Tout le monde débordé avec un manque flagrant de ressources et de valorisation. S’il y avait des problèmes avant, pas surprenant que les employés désertent lorsque leur sécurité et leur vie peuvent être mis en danger au travail. Pas surprenant, mais moralement je suis totalement en désaccord. ils sont indispensables pour le bien être de nos ainés, que ce soit physiquement ou psychologiquement.

Maintenant la question qui nous vient tous à l’esprit : À qui la faute !?

Il est certain que si les administrations des CHSLD ont fait des fautes lourdes dans la gestion, en n’engageant pas assez de personnel ou en injectant pas assez d’argent pour fournir les services, et que s’ils connaissaient la situation d’insalubrité et de maltraitance, ils engagent certainement leur responsabilité. Même si les fautes viennent des employés, ils sont aussi responsables. S’ils ne sont plus capables de fournir les services et qu’ils laissent faire, ils sont encore plus responsables des conséquences. On parle d’êtres humains et si en tant qu’administrateur on voit que les résidents sont dans des conditions d’insalubrité et qu’il y a de la maltraitance, on doit sonner l’alarme au gouvernement ! Pas l’alarme avec une sonnette, mais avec le gong ! Le bouton d’alerte rouge ! Pour qu’il y ait une intervention gouvernementale au plus vite ! Que ce soit avant la crise, ou pire encore durant la crise, pour éviter de graves conséquences, dont l’insalubrité, la maltraitance et maintenant la propagation du virus! Pour sauver des vies !

Par contre, on a vu notre gouvernement donné des conférences de presses tous les jours. On les a vu gérer la crise d’une main de maître. On a tout fermé et pris des mesures draconiennes pour éviter le pire. On nous a rapidement identifié les personnes les plus vulnérables au virus, les personnes dans les CHSLD. On se demande vraiment qu’est ce qui s’est passé pour que ça dégénère de la sorte et on pointe du doit les propriétaires des CHSLD; à première vue ils pourraient être responsables, mais il faut vérifier toutes les dimensions au problème ...

C’est pourquoi il ne faudrait pas découvrir que les CHSLD en question avaient justement informé le gouvernement de la situation désastreuse qui planait au dessus de leur tête et de l’urgence d’avoir une aide gouvernementale vu la pandémie. Il ne faudrait pas qu’on apprenne tout à coup que l’alarme avait pourtant été sonnée avec le «gong», comme j’écrivais plus haut. Parce que si c’était le cas et que l’information n’aurait pas été priorisée, qu’elle aurait été mise ‘’sous la pile’’... je crois que dans ce cas le Gouvernement Legault engagerait vraiment sa responsabilité et pourrait avoir à répondre de ses décisions et de son inaction malgré l’immunité contre les poursuites qui est prévue dans la loi.

On verra les résultats des enquêtes en cours et dans tous les cas les vrais coupables devront payer pour leurs actes si des fautes lourdes ont été commises. On verra également si la ligne criminelle a été franchie et si on a pu être en présence de négligence criminelle.