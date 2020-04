CIUSSS, CISSS CHSLD: les dérives bureaucratiques?

Le sous-financement joue a certainement un rôle dans les problèmes catastrophiques que connait la panoplie d’organismes qui gèrent nos hospices et nos mouroirs... pardon nos CHSLD et équivalents. Mais il ne fait aucun doute que l’incompétence et la stupidité bornée des bureaucraties gouvernementales y sont pour quelque chose.

Vous avez vu les deux pages que consacre Le Journal à l’organigramme de la bureaucratie qui trône sur les CUISSS et les CISSS?

Dès que je l’ai vu, j’ai pensé au livre malicieux et satirique du professeur Cyril Northcote Parkinson publié en 1958 sur l’évolution des bureaucraties dans lequel il expose ses fameuses «lois de Parkinson».

Elles s’appliquent à la bureaucratie de la santé publique du Québec. Comme la «loi des mille» qui dit que «tout organisme bureaucratique dont l’effectif atteint ou dépasse mille personnes n’a besoin, pour se perpétuer, d’exercer nulle autre activité que de se gérer lui-même».

Selon Parkinson, un fonctionnaire va naturellement être poussé à multiplier ses subalternes plutôt que ses concurrents. Perspicace, il affirme que les administrations ont tendance à se débarrasser de leurs éléments dynamiques et novateurs pour les remplacer par des ronds-de-cuir léthargiques au nom de la tranquillité générale et de la stabilité de la caste dirigeante de l’organisation. Une gestion innovatrice pourrait entraîner des disparitions de postes et des baisses de budget!

Au sujet de l’emploi du temps des bureaucrates, Parkinson observe que «tout travail tend à se dilater pour remplir tout le temps disponible». Il note aussi que «plus on accorde de ressources (temps, argent, personnes, etc.) à une activité, plus l’activité va être gourmande en ressources pour finir par consommer toutes les ressources».

On doit aussi à Parkinson la règle du «coefficient d’inefficacité» qui stipule que plus une commission, comité ou un «centre» gouvernemental a de membres, moins il est apte à prendre des décisions rapidement et efficacement. À cela s’ajoute le «coefficient de trivialité», qui veut que les instances gouvernementales aient tendance à accorder un temps et une importance exagérés à des questions insignifiantes, mais faciles à comprendre et à gérer, comme des abris de vélos ou la couleur des murs de nos hospices. Par contre, elles semblent souvent attribuer à un peu n’importe qui, et sans beaucoup de discussions, des contrats de dizaines de millions de dollars parce que leur complexité dépasse l’entendement de leurs membres.

Les lois de Parkinson sont à l’origine de nombreuses autres études sur les bureaucraties : le principe de Peter, qui déclare que tout fonctionnaire obtient des promotions jusqu’à attendre son haut niveau d’incompétence ; la loi de Goldin qui infère que la généralisation de l’incompétence est directement proportionnelle à sa hauteur dans la hiérarchie. Cela entraîne la loi de Vail, qui veut que, dans chaque projet, le travail soit sous-traité aux niveaux hiérarchiques inférieurs afin d’être réalisé.

Et, pour conclure, la savoureuse loi de Conway, qui affirme que, dans chaque administration, il y ait toujours quelqu’un qui comprend ce qui se passe et qu’on licencie afin d’assurer la pérennité de l’organisme.

À ces lois j’ajoute la mienne, qui veut que les bureaucraties aient tendance à suivre les recommandations et les suggestions des politiciens, même s’ils sont visiblement guidés par des considérations véreuses comme avantager des donateurs du parti au pouvoir.

Quand le bordel éclate comme c’est le cas présentement avec les CHSLD, les responsables du gâchis se défendent en disant qu’ils n’ont fait qu’appliquer les procédures, qu’ils ont respecté les règles. D’autres sont responsables du gâchis. C’est la bouée de sauvetage des fonctionnaires incompétents et le problème des bureaucraties gouvernementales. Peu importe qu’on abuse depuis des années de vieilles personnes sans défense. Peu importe les décisions socialement ou économiquement catastrophiques pourvu que le fonctionnaire ou le cadre puisse dire pour se justifier : «Je n’ai rien à me reprocher, j’ai suivi la procédure et j’ai appliqué les règles à la lettre.»

À mesure qu’elles vieillissent, les sociétés humaines se donnent des règles, des protocoles et des procédures qui deviennent, au fil des ans, de plus en plus complexes au point de devenir ingérables. Est-ce le cas pour la bureaucratie de la santé au Québec?

Espérons que le questionnement sociétal actuel à son sujet ait des suites.