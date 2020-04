COVID-19: près de 150 nouveaux décès au pays

Tandis que l'Ontario et le Québec continuaient à souffrir face à la COVID-19, mardi, avec près de 150 nouveaux décès, l'Est du Canada pense de plus en plus à tourner la page sur la pandémie.

• À lire aussi: Pandémie de coronavirus: 583 décès et 9348 cas uniquement à Montréal

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie

En milieu de journée, le Canada comptait 38 205 personnes ayant été infectées par la COVID-19 à ce jour, un nombre en hausse de 1374 cas. Par ailleurs, 141 autres patients ont succombé au coronavirus depuis lundi, pour un total de 1831 décès.

Comme à l'habitude, le Québec et l'Ontario ont recensé la quasi-totalité des cas et décès annoncés mardi. Dans la Belle Province, le bilan a franchi deux caps symboliques, soit ceux des 20 000 cas (20 126, +807) et des 1000 décès (1041, +102).

Par ailleurs, le premier ministre François Legault a révélé qu'environ 850 décès concernent des gens qui habitaient dans des résidences pour aînés ou des centres de soins de longue durée, confirmant ainsi que le virus est particulièrement virulent auprès des plus vulnérables.

M. Legault a aussi laissé entendre que certaines régions moins touchées par la COVID-19 pourraient pouvoir relancer leur économie et rouvrir leurs écoles plus tôt que d'autres. Aucune date n'a toutefois été annoncée.

De son côté, l'Ontario a eu droit à une seconde journée difficile, après un nombre record de cas lundi, avec l'annonce de 551 nouveaux patients et de 38 décès.

L'Est se prépare à la relance

Loin des tristes bilans des deux plus grandes provinces du pays, les habitants de l'Est du pays ont eu droit à de bonnes nouvelles mardi. À nouveau, le Nouveau-Brunswick, l'Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador n'ont annoncé aucun nouveau cas sur leur territoire respectif. Il faut remonter au samedi 18 avril pour trouver un nouveau cas dans l'une de ces trois provinces, qui avait été annoncé à Terre-Neuve.

Ces bonnes nouvelles font souffler un vent d'optimisme dans la région de l'Atlantique.

Le premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard, Dennis King, a affirmé que son administration prépare un plan de relance de l'économie. «Si nous maintenons notre trajectoire actuelle, nous devrions, nous l'espérons, être capables d'amoindrir les restrictions à partir du 1er mai, mais encore beaucoup d'eau doit couler sous les ponts d'ici là», a-t-il affirmé en conférence de presse.

«Le fait que nous n'ayons pas de nouveaux cas depuis quelques jours est encourageant, en effet, mais nous devons être prudents avec notre optimiste. Ce n'est pas encore terminé», a pour sa part souligné l'hygiéniste en chef de Terre-Neuve-et-Labrador, la Dre Janice Fitzgerald.

Dans la région, seule la Nouvelle-Écosse ne semble pas être en voie de se tirer d'affaire prochainement, elle qui a annoncé 16 nouveaux cas et un décès supplémentaire mardi.

Les cas confirmés et les morts liées à la COVID-19 au Canada: