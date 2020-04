Crédit d’impôt pour les voyageurs: la ministre du Tourisme analysera l’idée

L’Alliance de l’industrie touristique du Québec suggère à son tour au gouvernement Legault d’offrir un crédit d’impôt aux voyageurs québécois pour favoriser la relance, une idée qui sera «analysée» par la ministre du Tourisme.

Le Journal avait fait écho à cette proposition dans ses pages, samedi dernier, laquelle était alors relayée par un expert en tourisme de l’UQAM.

Cette mesure incitative visant à favoriser le tourisme intra-Québec fait de plus en plus jaser dans le milieu du tourisme et dans les officines gouvernementales. Le pdg de l’Alliance, Martin Soucy, juge cette mesure «essentielle» et l’a officiellement soumise à la ministre Caroline Proulx, la semaine dernière.

«C’est une excellente mesure et je pense que le retour sur l’investissement pour le gouvernement serait assez rapide. Ça va donner une impulsion et c’est de l’argent qui va rester dans l’économie donc le gouvernement en bénéficie immédiatement. Ce n’est pas une mesure très coûteuse», juge-t-il.

Un programme fédéral-provincial ?

Cette idée, par ailleurs, n’est pas nouvelle, et circule depuis des décennies. Le moment est venu, selon M. Soucy, d’aller de l’avant puisque le revenu des ménages est affecté depuis le début de la crise. «Ça fait 25 ans que je suis dans l’industrie touristique et ça fait 25 ans qu’on en parle. Ça serait encore mieux si on réussissait à coordonner un programme avec le fédéral parce que les gens vont vouloir voyager à travers tout le pays», fait-il valoir.

Questionnée à ce sujet par Le Journal, la ministre Proulx n’a pas fermé la porte et a répondu par courriel que «toutes les idées seront analysées» par le gouvernement Legault afin de favoriser le tourisme intra-Québec.

«Rappelons que des mesures pour soutenir les entreprises, tous secteurs confondus, ainsi que des mesures de soutien spécifiques à l’industrie touristique, ont été annoncées par le gouvernement ces dernières semaines. D’autres pourront venir, au moment opportun», ajoute-t-elle. «Il est certain que nous voudrons, au moment de la relance, d’abord inciter les Québécois à découvrir ou redécouvrir toutes les belles régions du Québec.»

Une députée appuie l’idée

La députée indépendante de Marie-Victorin, Catherine Fournier, avait également suggéré d’offrir un crédit d’impôt pour les vacances au Québec, il y a quelques semaines, sur sa page Facebook, en prévision de la sortie de crise.

«Ce serait un bel incitatif. Ça aurait le potentiel de stimuler les déplacements au Québec au moins de ceux et celles qui le peuvent, c’est-à-dire les gens qui ont encore assez de liquidités pour voyager et peut-être aussi pour les gens qui sont un peu plus serrés», exprime-t-elle en entrevue.