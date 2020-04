Dequoy a toujours espoir de participer à un camp

À l’approche du repêchage de la NFL qui se tiendra de jeudi à samedi, Marc-Antoine Dequoy se considère comme privilégié d’avoir pu tenir son proday à Montréal le 9 mars, où il a fait s’écarquiller des yeux en réussissant un chrono de 4 s 35 au sprint de 40 verges.

« Si je n’avais pas pu tenir mon proday, mes chances d’être repêché ou “signé” comme agent libre par une équipe de la NFL auraient été minces », avoue le demi défensif étoile des Carabins de l’Université de Montréal.

« J’ai été extrêmement chanceux. Ce fut un défi d’avoir des équipes et l’intérêt a augmenté après le proday. Quand tu dis que tu cours 4 s 35, quatre-vingt-dix pour cent des gens ne te croient pas, ce qui est normal. J’ai pu le prouver. Je me sens mal pour Carter O’Donnell (Alberta) qui a participé au East West Shrine Bowl avec moi. C’est un talent exceptionnel et il a été malchanceux avec l’annulation de son proday. Ça va être un peu plus dur pour lui d’obtenir une opportunité. »

Après le proday auquel les Bears de Chicago et les Eagles de Philadelphie ont assisté, Dequoy a été contacté par les Seahawks de Seattle qui souhaitaient lui offrir une visite, mais les plans ont évidemment changé en raison de la pandémie de COVID-19.

« Des équipes voulaient apprendre à me connaître et des entraîneurs voulaient venir me voir à Montréal », souligne celui qui évoluera comme maraudeur s’il obtient une chance dans la NFL.

« Même si les visites à Montréal et les miennes ont été annulées, l’intérêt est encore là. Selon les discussions que mon agent (Sasha Ghavami) a eues avec une équipe en particulier, que je ne veux pas identifier pour le moment, j’ai bon espoir d’obtenir une opportunité et de participer à un camp d’entraînement. C’est décevant que les visites aient été annulées, mais 90 pour cent du travail avait été fait avec le proday. »

En forme

Victime d’une fracture à un bras lors des premiers instants de la Coupe Vanier en novembre dernier à Québec face aux Dinos de Calgary, Dequoy a reçu une autre bonne nouvelle après son proday.

« Je suis 100 % rétabli et j’ai reçu le feu vert de mon médecin, a-t-il indiqué. Je savais que j’étais guéri, mais des équipes voulaient obtenir la lettre du docteur qui confirmait le tout. »

Dequoy vivra le repêchage de la NFL devant son ordinateur en compagnie de sa mère et de sa copine.

« Plus jeune, jamais je n’aurais cru que je pourrais être sélectionné dans la NFL un jour, mentionne-t-il. Ça va être spécial aussi, la façon de suivre le repêchage. Avec ma mère et ma copine, on sera en contact avec mon père et ma famille par le biais de Zoom. »

Assé veut une invitation

De son côté, Kétel Assé garde le même objectif depuis le début. « L’objectif numéro un est encore d’obtenir une invitation à un camp, a souligné le bloqueur du Rouge et Or de l’Université Laval. Une équipe était vraiment intéressée à m’inviter à un minicamp. On s’était parlé en Californie à l’occasion du NFLPA Collegiate Bowl. Il n’y a toutefois aucune garantie ou promesse. Je ne pense pas être repêché, mais on m’a dit de garder mon téléphone ouvert. J’espère obtenir une chance de démontrer ce que je peux faire. »

Assé et son coéquipier Adam Auclair ont tenu leur proday le 10 mars au PEPS devant les Bears.

« J’espère que la porte va s’ouvrir »

Quatrième plus bel espoir du dernier classement de la LCF, Tomas Jack-Kurdyla croit également en ses chances de retenir l’attention d’une formation de la NFL.

Après quatre saisons dans la NCAA avec les Bulls de Buffalo où il a été partant dès le jour 1, le garde de 6 pi 4 po et 300 livres qui a porté les couleurs des Cheetahs de Vanier de 2013 à 2016 est très excité à l’aube des deux repêchages.

« Mon objectif a toujours été d’évoluer dans les rangs professionnels, a résumé Jack-Kurdyla. Depuis que je joue au football, j’attends ce moment. »

Contrairement à plusieurs joueurs de la NCAA, le produit des Cheetahs a eu l’occasion de prendre part à son Pro Day.

L’événement s’est déroulé le 13 mars en présence de cinq équipes de la NFL et de sept formations de la LCF. Le lendemain, ce type d’événement était mis sur la glace.

« Les recruteurs m’ont vu en personne. J’ai pu montrer mes qualités athlétiques et que je bougeais bien, même si je n’ai pas obtenu les résultats souhaités au test du développé-couché. Je me suis aussi entraîné devant les Giants et les Bills.

« J’espère que la porte va s’ouvrir, de poursuivre Jack-Kurdyla. Je suis confortable à l’idée d’être repêché, signé comme agent libre ou recevoir une invitation pour un camp. Je vais saisir l’opportunité peu importe la façon dont elle se présente. Quelques équipes ont communiqué avec moi dans les dernières semaines. Rien de précis, mais elles voulaient me connaître et m’ont posé les questions habituelles. »

Autres candidats

Un autre produit des Cheetahs a pris part au Pro Day des Bulls.

Ancien receveur à Vanier et transformé en demi défensif à Buffalo, Dev Lamour souhaite poursuivre sa carrière dans les rangs professionnels.

Le botteur de précision montréalais J.J. Molson, des Bruins de UCLA, espère être sélectionné, mis sous contrat comme agent libre ou obtenir une invitation à un camp.