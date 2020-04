Donald Trump et les journalistes: que feriez-vous?

Même pour les partisans les plus farouches du président, ne pas reconnaître qu’il ment ou dénature les faits constamment relève de la malhonnêteté intellectuelle.

Déjà, comme professeur d’histoire, avant de porter un regard sur le fonctionnement du système américain et l’évolution récente du climat politique, je dois d’abord m’assurer que mes étudiants soient en mesure de bien trier l’information, de reconnaître les sources fiables et de contourner les pièges de la désinformation.

Forcément, relever le nombre de mensonges et insister sur les faits implique de donner une impression de biais ou de partisanerie, alors que je ne fais que dégager le terrain pour aller à l’essentiel. En classe, je jouis cependant d’un avantage dont ne disposent pas toujours les journalistes affectés à la couverture des conférences de presse de la Maison-Blanche: le temps.

Vous imaginez la tâche colossale qui consiste à ne rapporter que les faits sans verser dans la propagande, positive ou négative? Même un réseau aussi partisan que Fox News ne parvient plus à trouver grâce aux yeux du président. Donald Trump s’en prend aux médias depuis 2015 et discrédite tous ceux et celles qui osent le relancer sur ses déclarations mensongères ou sur ses demi-vérités. On tourne rapidement en rond quand on ne parvient même pas à franchir cette première étape pour s'interroger ensuite sur le fond d’une histoire.

Plusieurs observateurs et quelques lecteurs de mon blogue avancent parfois qu’il serait préférable d’éviter de se concentrer sur Donald Trump ou de commenter ses déclarations. Si je suis bien conscient de son omniprésence et de sa récupération de la couverture médiatique pour créer des diversions, peut-on vraiment faire l’économie d’une analyse de ses propos et de ses politiques?

Après tout, nous parlons ici du président des États-Unis, un des hommes les plus influents sur la scène internationale et un pivot incontournable de la gestion interne de son pays.

Dites-moi, quelle couverture souhaiteriez-vous? Je m’interroge régulièrement sur mon travail, autant dans ma salle de classe que dans les médias. Si enseigner l’histoire offre le confort relatif de la perspective historique, je dois là aussi m’astreindre à consulter un grand nombre de sources tout en respectant l’exactitude des faits.

Bien vrai qu’il y a des écoles de pensée et qu’on avance des hypothèses pour organiser les faits, mais jamais on ne peut tolérer que de fausses informations influencent le résultat de nos recherches et la portée de nos analyses. Ce qui est vrai du travail de l’historien l’est tout autant de la couverture médiatique. Avant l’analyse, un tri de l’information s’impose.

Nous vivons donc une bien drôle de période où les journalistes et les commentateurs sont systématiquement considérés comme des partisans démocrates, des adversaires du président ou des membres de ce «grand complot» de l’État profond quand ils ne font que rapporter les propos ou les actions du président.

Pourtant, tout le monde a accès aux déclarations de Donald Trump, mais il charme certains de ses concitoyens, ainsi qu’un nombre appréciable de Québécois, au point où la réalité devient facultative. Tout ne devient alors qu’affaire de perception.

Le président, bien sûr, n’est pas le premier à se servir des conférences de presse pour favoriser ses objectifs et sa stratégie, mais l’exercice atteint ici des sommets de malhonnêteté intellectuelle.

Essayez de vous imaginer pendant quelques instants sur le siège d’un ou d’une journaliste dans la salle de presse de la Maison-Blanche, peu importe pour quel journal ou pour quelle chaîne. Le décorum vous oblige à respecter le président et à lui réserver tous les égards. Il ment, vous le savez, et il vous insulte. Quelle serait votre attitude? Vous le relancez? Vous lui présentez les preuves qui le contredisent? Vous rapportez ensuite toutes les déformations dans les articles et les reportages que vous produisez? Vous l’ignorez, tout simplement?

Un nombre considérable de journalistes se demandent comment ils doivent se comporter dans le contexte actuel. Ce matin, Eugene Robinson, du Washington Post, apportait sa contribution au débat, et ce qu’il écrit rejoint ma perception du phénomène.

Les journalistes et commentateurs ne doivent pas éviter les conférences de presse ou la couverture des propos du président, mais ils ne doivent pas non plus se faire prendre au jeu de la diversion.

Leur travail, le mien, devient donc un difficile jeu d’équilibriste qui consiste à rapporter les propos du président, mais aussi à relancer plus souvent les experts qui se trouvent à ses côtés lors des conférences. Il y a, dans les propos du Dr Fauci, plus de faits importants pour comprendre la COVID-19 et sa propagation que dans les longues tirades spectaculaires du président.

Ceux qui reviennent souvent lire ce blogue constateront que, si je ne peux passer sous silence certaines décisions controversées de Donald Trump, je m’efforce le plus souvent possible de relayer ce que disent les scientifiques et les experts des domaines concernés pour appuyer mes propres réflexions.

Ces scientifiques et ces experts ne sont pas des démocrates ou des républicains, mais bien des penseurs habitués à fonctionner avec les faits avant de procéder à une analyse rigoureuse.