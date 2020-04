[EN DIRECT] Justin Trudeau fait le point

Ottawa crée un fond de 350 millions $ pour appuyer les organismes communautaires et les organismes à but non lucratif, a annoncé mardi Justin Trudeau.

Le premier ministre a indiqué que les entreprises pourront demander la subvention salariale d'urgence de 75% à partir du 27 avril.

Une calculatrice disponible sur le site de l’Agence du revenu du Canada permettra aux entreprises de connaitre le montant auquel elles auront droit.

Le versement de la subvention salariale prendra «plusieurs jours au minimum» après l’inscription, a toutefois prévenu M. Trudeau.

