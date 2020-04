Être plus productif à la maison

Q : Comment puis-je planifier ma journée pour être plus productif ?

R : Travailler du domicile n’est pas chose facile. Les possibilités de distractions sont nombreuses, surtout quand conjoints et enfants sont dans le décor. Voici des solutions.

Modeler son horaire

Nombreux sont ceux qui modèlent leur horaire en fonction des enfants, surtout lorsqu’ils sont très jeunes. Ils bossent ainsi de 5 h ou 6 h jusqu’au déjeuner familial, pendant les siestes ou entre 20 h et minuit. Plusieurs adorent ces horaires morcelés, d’autres reproduisent le 9 à 5. À vous d’adopter la formule appropriée.

Rendez-vous familiaux

Créez des rendez-vous familiaux quotidiens à heures fixes : activités de début et de fin d’avant-midi ou d’après-midi, repas, histoires avant le dodo... Inscrivez-les à votre agenda et affichez-les au frigo, tout comme vos plages de travail, qui doivent en contrepartie être respectées par les autres membres de la famille.

Plages de travail

Êtes-vous un sprinteur ou un marathonien ? Le sprinteur se tape des sessions intenses et de petites pauses. Le marathonien étire son travail sur plusieurs heures sans interruption. Une solution mitoyenne : la technique pomodoro. Utilisez un minuteur et travaillez par plages de 25 à 50 minutes, prenez une pause de 10 minutes loin des écrans, recommencez ; évaluez votre performance en fin de journée. (info : bit.ly/2z2JudI).

Pas de multitâche

Les experts sont formels : effectuer plus de deux tâches en même temps diminue votre productivité. Préparer une sauce à spaghetti en peaufinant une analyse sur Excel, ça marche à moitié. Mieux : enlevez vos alertes courriel, Messenger, réseaux sociaux...

Se donner des buts

Utilisez des applications de listes de tâches et respectez-les. Classez vos objectifs par priorités et échéances réalistes. Attaquez-vous en premier aux objectifs qui vous rebutent le plus. Sinon, débarrassez-vous de ceux qui peuvent être atteints rapidement : vous moussez ainsi votre sentiment de soulagement ou d’accomplissement.