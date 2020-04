DEL DUCHETTO, Rocco



Papa quitta son Italie natale un jour de printemps 1950. Âgé de tout juste 19 ans, il partait seul à la recherche d'une vie meilleure au Canada. Arrivé par bateau, il se souvient de son premier contact avec son pays d'adoption - la vue de petites maisons en bois aperçues en remontant cette grande rivière en direction de Montréal.Avec seulement quelques dollars en poche, il s'établit donc dans cette grande métropole qui évoluait à l'époque des Tramway. Il dut apprivoiser une nouvelle langue et les grands froids québécois, lui qui avait passé son enfance sur les plages chaudes de la mer Adriatique près de son village de Città Sant'Angelo (Pescara). C'est dans cet univers drapé de blanc qu'il rencontra la compagne de sa vie - une jeune Canadienne française du nom de Marie-Rose Martineau nouvellement arrivée de la campagne québécoise. De cette union naquit neuf enfants ainsi que plusieurs petits-enfants et un arrière-petit-enfant.Rocco s'est éteint vendredi le 17 avril 2020 à l'âge de 89 ans. Outre sa compagne de toujours, il laisse dans le deuil ses enfants Katia, Carlo (Carole Camiré), Silvia, Marco (Christiane Poirier), feu Dany, Diane (Guy Beaudet), feu Gino, Stefano et Pierre ainsi que tous ses petits-enfants, un arrière-petit-enfant, ses frères, sa soeur, ses amis et connaissances.Compte tenu des circonstances exceptionnelles, une cérémonie privée aura lieu pour la famille immédiate seulement.