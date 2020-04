Je reste chez nous

Coup de cœur

Activité

Contes à la maison

Le Musée Marguerite-Bourgeoys et la Chapelle Notre Dame de Bon Secours ont préparé une série de lectures d’un conte en ligne. Benjamin Astresses fera la narration du Petit Prince accompagné par l’organiste Benoît Marineau qui improvisera des petits passages musicaux. Une activité qui plaira aux petits et aux grands, les mardis, jeudis, et samedis!

Aujourd’hui à 10h au www.facebook.com/margueritebourgeoys

Je reste

Activité

Danse chez toi!

La compagnie Bouge de là invite les jeunes et moins jeunes à concevoir une chorégraphie de 30 secondes. Les participants devront s’inspirer d’un thème qui sera dévoilé aujourd’hui à 15h30 sur Facebook. Les interprètes de l’organisme partiront le bal avec leurs créations pour vous donner des idées.

Aujourd’hui à 15h30 au www.facebook.com/Bougedeladanse

Série

Les fleuristes

Cette comédie dramatique met en vedette un jeune humoriste qui connaît un début de carrière difficile. Le monde Walid Bensalem s’effondrera quand son agent l’abandonne et que sa mère le pousse à quitter le nid familial. L’humoriste en devenir ira donc travailler avec son oncle fleuriste.

Disponible sur tv5unis.ca depuis le 15 avril

Album

Néné – ILAM

Ce nouvel album d’ILAM vous permettra de vous échapper sous le soleil chaud de l’Afrique. D’origine sénégalaise, cet artiste habite Montréal depuis 2014. Néné, qui signifie maman dans sa langue maternelle, est un hommage aux mères. L’album de 11 chansons est un beau mélange de plusieurs cultures avec des rythmes africains, des sonorités hip-hop et des guitares pop-rock.

Sorti le 17 avril

Livre

Clovis – Le plus bel été de ma vie

La suite des aventures du personnage principal de la série Conseils de famille, diffusée à Télé-Québec, se retrouve dans ce roman jeunesse écrit par les scénaristes Caroline Allard, Marie-Hélène Lebeau-Taschereau et Benoit Pelletier. Clovis et ses amis y passeront leurs derniers moments tous ensemble puisque la vie les séparera avec la fin du secondaire.

Sorti le 15 avril

Télé

La longue remontée

Cette nouvelle série documentaire, qui commence ce soir, suivra quatre personnes dont la vie a chaviré après un accident ou une maladie. Les six épisodes de la série nous feront découvrir comment ils ont réussi à remonter la pente malgré plusieurs étapes difficiles, telles que l’acceptation de ses limites et la peur du jugement.

Ce soir à 20h sur AMI-télé

Jeu de société

The Game

Ce jeu de cartes est d’une simplicité étonnante, mais vous y serez rapidement accro! Les joueurs jouent tous ensemble contre le jeu. Le but du jeu est de placer toutes les cartes du jeu, qui sont numérotées de 2 à 99. Chacun leur tour, les joueurs devront placer deux cartes sur la table sans savoir ce que les autres ont dans leur main. La communication est la clé du succès!

Sorti en 2015

Activité

Quiz en LIVE

Toutes les semaines, Normand D’Amour anime, mardi et jeudi, un quiz en ligne sur Facebook pour divertir les petits comme les grands. Le comédien a préparé un quiz plus familial en après-midi et un autre pour les adultes, en soirée. Il est même possible de gagner un jeu de société grâce à la question Bonus!

Aujourd’hui à 15h30 et 19h30 au www.facebook.com/randolphmontreal

Jeu vidéo

Tropico 6

Ce jeu vidéo vous propose d’incarner « El Presidente » et de mener votre nation, bâtie sur une île paradisiaque, vers l’épanouissement. Pour y arriver, vous traverserez quatre ères : l’ère coloniale, les guerres mondiales, la Guerre froide puis les temps modernes. Vous devrez construire des bâtiments et vous assurer de la satisfaction de vos habitants tout au long du jeu. Alors, serez-vous un dictateur sans vergogne ou bien un homme d’État pacifique? Tout est permis dans ce jeu coloré aux côtés humoristiques!

Disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One