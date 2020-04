Jean-Philippe Dion a été soufflé par la série Mon fils

Confiné à son chalet d’Orford depuis plus d’un mois, Jean-Philippe Dion a dévoré des séries télé ces dernières semaines, dont Mon fils, disponible sur Club Illico.

« J’ai adoré, vraiment, dit l’animateur et producteur télé. Ça faisait longtemps que j’avais hâte de la voir. C’est une série qui traite de santé mentale et c’est un sujet qui m’interpelle beaucoup. J’avais hâte de voir ce qui allait en être fait. Et honnêtement, j’ai été soufflé. C’est d’une authenticité, c’est fait avec un respect.

« Antoine L’Écuyer, le jeune comédien qui est au cœur de la série, est extraordinaire ! Je manque de qualificatifs pour dire à quel point il est pertinent et juste dans son rôle. Il a toutes les nuances possibles. Être capable de jouer un état mental, ce n’est pas évident. Il aurait pu tomber dans une caricature, mais pas du tout.

« Les parents, joués par Élise Guilbault et Patrice Godin, sont parfaits aussi, poursuit-il. Je trouve que tout ce qui se passe dans l’hôpital psychiatrique se peut. J’en ai déjà visité quand ma mère était malade. Je sais comment c’est. Ce n’est pas toujours beau, pas toujours propre. »

Dans un genre plus comique, Jean-Philippe Dion a beaucoup apprécié La Maison-Bleue, sur ICI TOU.TV. « C’est très drôle. Il y a de gros moments où tu ris vraiment fort. Tout le monde est super bon. Je trouve qu’à la télé en ce moment, toutes les séries, que ce soit sur Netflix ou au Québec, c’est assez lourd. Et avec ce qui se passe en ce moment [avec la pandémie], j’avais besoin d’un peu de légèreté. La Maison-Bleue, c’est comme parfait. Ça fait du bien. »

Musicalement, l’animateur a eu l’occasion d’écouter le nouveau projet d’Ariane Moffatt et Étienne Dupuis-Cloutier, SOMMM, qui sort vendredi. « C’est vraiment très bon. Il y a quelque chose d’un peu ensoleillé, techno, pop. Ça s’écoute bien. J’ai juste hâte de l’écouter dehors, en mode 5 à 7 ! »

Star Académie

La pandémie de coronavirus a forcé l’annulation du Gala Artis, que Jean-Philippe devait coanimer le 10 mai avec Maripier Morin. Mais le producteur peut toujours travailler à distance sur la nouvelle mouture de Star Académie, qui devrait être diffusée à l’hiver. Que feront-ils si les mesures de distanciation sont encore en place à ce moment ? « Il n’y a pas de plan A-B-C pour tout ça, présentement. On n’est pas rendu là », répond-il.

Isolé en pleine forêt avec son copain et son chien Faro, Jean-Philippe Dion passe beaucoup de temps à l’extérieur, ces jours-ci. « Je n’ai jamais autant marché de toute ma vie, dit-il. Il y a à peu près juste ça à faire (rires) ! Je n’ai jamais été aussi content d’avoir adopté un petit pitou. Ça met de la vie, de l’action. »