Joe Biden choisirait Michelle Obama... s’il le pouvait!

Dans une entrevue accordée à KDKA (CBS, Pittsburgh), Joe Biden a confié qu’il choisirait Michelle Obama comme colistière sur le champ.

Un facteur important empêche cependant le candidat démocrate d’aller de l’avant: Mme Obama ne semble pas intéressée. L’ancienne Première dame jouit d’une incroyable cote de popularité dans le monde et aux États-Unis. Facteur non négligeable : bien des femmes républicaines l’appuient.

Michelle Obama n’a jamais été passionnée par le jeu politique et ses réticences sont documentées depuis longtemps. L’entourage de son mari est intervenu à plusieurs reprises pour limiter la portée de ses critiques. On peut affirmer sans se tromper que son rôle actuel lui sied mieux.

À l’écouter depuis trois ans, on sent que malgré l’appui aux politiques de son époux et la reconnaissance de l’importance symbolique de la présence d’une famille noire à la Maison-Blanche, l’attention médiatique continuelle et le poids des mesures de sécurité ne lui manquent pas du tout.

Je m’intéresse à la politique depuis suffisamment longtemps pour savoir qu’on ne peut jamais exclure une surprise, mais je serais particulièrement étonné que Michelle Obama revienne sur sa décision pour accepter de servir aux côtés de Joe Biden. Si Mme Obama est ambitieuse et que son potentiel est énorme, elle n’est pas passionnée ou obsédée par la chose politique et le pouvoir comme pouvait l’être Hillary Clinton.

De plus, ce ne sont pas les projets qui manquent pour le couple Obama. Leur maison de production s’est mérité un premier oscar il y a peu et le couple peut véhiculer ses valeurs sur un nombre considérable de plateformes. Netflix, Instagram et Spotify se les arrachent et le couple continue aussi à publier. Michelle et Barack Obama sont devenus une gigantesque entreprise qui vaut de l’or.

Si Michelle Obama ne sera pas candidate à la vice-présidence, soyez cependant assurés qu’on la verra beaucoup d’ici au 3 novembre, jour de l’élection. Les stratèges démocrates s’affaireraient présentement à l’enregistrement d’une vidéo ainsi qu’à la planification d’un calendrier de participations aux capsules diffusées régulièrement par Joe Biden.

Le contexte actuel de confinement limite encore l’impact que le couple Obama peut avoir sur des rassemblements politiques, mais l’équipe démocrate n’hésitera aucunement à exploiter le potentiel de ce duo-choc qui possède une force de frappe importante.

Il semble donc que les partisans de l’ancienne First lady qui souhaitaient son retour à la Maison-Blanche devront faire le deuil de leurs espoirs.

Biden n’aurait pas encore arrêté son choix, mais les noms qui circulent plus fréquemment depuis la semaine dernière sont ceux d’Elizabeth Warren, Kamala Harris, Stacey Abrams et Gretchen Whitmer.

Joe Biden a promis une femme, sera-t-elle noire? Les quatre femmes dont on évoque le nom sont compétentes et qualifiées pour ce poste. Le candidat démocrate ressentira-t-il le besoin de jouer la carte de l’origine ethnique pour évoquer encore plus la diversité du pays? Nous le saurons bientôt.