La rivalité entre Vancouver et Seattle sera «géniale» selon Mathew Barzal

Mathew Barzal a grandi près de Vancouver et a joué pour les Thunbderbirds de Seattle lors de son parcours junior. Il est donc bien placé pour affirmer que la rivalité entre les Canucks et la future formation de Seattle sera spéciale.

La 32e équipe de la Ligue nationale de hockey, dont le nom n’a toujours pas été dévoilé, doit amorcer ses activités lors de la saison 2021-2022.

«Je crois que ce sera génial, a lancé Barzal mardi, selon le réseau Sportsnet. Vous allez avoir des tonnes de gens qui descendront à Seattle ou monteront à Vancouver pour aller voir les matchs et je crois que ça va être amusant.»

Selon lui, le circuit Bettman a fait un bon choix en se tournant vers Seattle pour accueillir sa prochaine équipe. Il y a passé quatre ans, entre 2013 et 2017.

«Les partisans de Seattle sont des gens assez engagés, a-t-il fait valoir. Certains d’entre eux nous ont suivis en Saskatchewan et en Alberta pour voir jouer notre équipe junior, donc je suis sûr que lorsque l'équipe de la LNH arrivera, ce sera encore plus fou.»

Barzal, qui est présentement en confinement chez ses parents à Coquitlam, en banlieue de Vancouver, a indiqué qu’il avait apprécié son séjour dans l’État de Washington.

«J’ai adoré ça. Nous jouions à peu près à 30 minutes du centre-ville et nous avions un aréna rempli, avec environ 6000 partisans lors de chaque rencontre. Mais ce n’était pas juste ça. Vous pouvez demander à n’importe qui qui a joué à Portland, Everett ou Seattle: les partisans sont bruyants et ils aiment les batailles et les mises en échec.

«Ils ne saisissent peut-être pas le sport très bien – parce que je ne crois pas qu’ils ont regardé assez de hockey de haut niveau –, mais ils aiment vraiment l’énergie et l’aspect physique des matchs.»