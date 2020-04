Le CH embauche un gardien russe

Le Canadien de Montréal a annoncé, mardi, avoir un conclu un contrat d’une saison avec le gardien russe Vasili Demchenko, qui était joueur autonome dans la Ligue continentale de hockey (KHL).

«L'entente rapportera 700 000 $ à Demchenko dans la Ligue nationale de hockey et 70 000 $ dans la Ligue américaine, avec un boni à la signature de 92 500 $», a-t-on précisé, par voie de communiqué.

Les Canadiens se sont entendus sur les modalités d'un contrat d’entrée d'une saison (2020-2021) avec le gardien et joueur autonome Vasili Demchenko.#GoHabsGohttps://t.co/qZp1KowrGV — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) April 21, 2020

Âgé de 26 ans, Demchenko a disputé 36 rencontres avec Chelyabinsk et Magnitogorsk dans la KHL en 2019-2020, enregistrant neuf victoires, avec une moyenne de buts alloués de 2,77 et un taux d’efficacité de ,907.

Depuis ses débuts dans la KHL en 2011-2012, le gardien de 6'02'' et 165 lb présente un dossier de 81-86-25 en 212 rencontres, avec Chelyabinsk (198 parties) et Magnitogorsk (14 parties). L'athlète originaire de Chelyabinsk, en Russie a inscrit 14 jeux blancs, avec une moyenne de 2,37 et un taux d’efficacité de ,925.