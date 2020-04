Le cinéma canadien à l’honneur mercredi

Plusieurs films québécois et canadiens seront célébrés mercredi à l’occasion de la septième édition de la Journée du cinéma canadien, événement qui se déroule cette année entièrement en ligne en raison de la pandémie de COVID-19. Plus d’une quarantaine de longs métrages sont disponibles pendant toute la journée sur diverses plateformes et chaînes télé. En voici cinq à voir ou à revoir:

Bon Cop Bad Cop 2

Photo courtoisie

Quoi de mieux pour célébrer cette Journée du cinéma canadien qu’une comédie qui réunit les deux solitudes ? Mettant en vedette l’excellent tandem Patrick Huard-Colm Feore, cette suite de la comédie à succès de 2006 livre la marchandise avec son mélange explosif d’action, d’humour et d’émotions fortes. Disponible sur Netflix.

Le violon rouge

Photo courtoisie

Ce magnifique drame d’époque du cinéaste québécois François Girard avait remporté huit prix Jutra (dont celui du meilleur film) en 1999, en plus d’avoir raflé l’Oscar de la meilleure musique originale en 2000. Le film, qui met en vedette Samuel L. Jackson, Colm Feore et Monique Mercure, relate le parcours d’un violon et de ses propriétaires sur une période de trois siècles. Présenté à Cinépop mercredi matin à 10 h 15.

La chute de l’empire américain

Photo courtoisie, Eduardo Urrutia

Un des cinéastes canadiens les plus connus au monde (et un des seuls à avoir remporté un Oscar), le Québécois Denys Arcand a effectué un retour avec force il y a deux ans en signant cette brillante et savoureuse comédie policière qui met en vedette Alexandre Landry et Maripier Morin. Le film est présenté sur les ondes de la chaîne Crave ce matin à 10 h 30.

Antigone

Photo courtoisie, Maison 4:3

Choisi l’an passé pour représenter le Canada dans la course pour l’Oscar du meilleur film international, ce drame coup de poing de la réalisatrice québécoise Sophie Deraspe revisite la tragédie grecque Antigone en adaptant le récit au Québec d’aujourd’hui. D’une efficacité redoutable, le film est porté par la performance puissante de la jeune actrice Nahéma Ricci. Disponible en vidéo sur demande (Illico, Crave).

Il pleuvait des oiseaux

Photo courtoisie

Sorti deux mois avant le décès d’Andrée Lachapelle, ce film tendre et lumineux nous aura permis d’apprécier pour une dernière fois la grâce et l’élégance de la grande comédienne québécoise. Réalisée par Louise Archambault (Gabrielle), cette adaptation du roman de Jocelyne Saucier a connu un beau succès au box-office, l’automne dernier, avec des recettes de plus de deux millions de dollars. Disponible en vidéo sur demande (Illico, Crave).