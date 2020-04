Le personnel d’un CLSC invité à mentir sur la COVID-19?

Une directive d'une gestionnaire du CLSC La Source, dans le secteur de Charlesbourg, à Québec, à son personnel inquiète beaucoup.

Dans un mémo vocal, celle-ci demande à son équipe, composée d'une vingtaine de préposées aux bénéficiaires qui donnent des soins à domicile, de cacher certaines informations liées à la COVID-19.

Si, par exemple, un patient à domicile demande au travailleur s'il a été en contact avec la COVID-19, la gestionnaire invite ses employées à répondre «non».

«Vous leur mentionnez que non. Ce n’est pas un mensonge, c’est vraiment rattaché avec la direction. Et s’ils vous demandent précisément si, par exemple, vous êtes allés au Manoir de Courville ou peu importe, vous leur dites que vous n’êtes pas en mesure de répondre à ça, que c’est confidentiel», peut-on entendre dans le message.

Les réactions sont vives, notamment auprès du Syndicat des travailleuses et des travailleurs du CIUSSS de la Capitale-Nationale (CSN).

«Je suis en calvaire, ce n’est pas compliqué, je suis très choqué de ça ! Nos gens sont sur le terrain, ils font leur possible, ils affrontent le danger chaque jour et là en plus, on leur demande de raconter des menteries. On leur met une pression de plus, ça n'a pas d’allure», réagit le président, Richard Boissinot.

Il en a assez de voir des collègues voyager dans plusieurs établissements, ce qui augmente les risques de propagation du coronavirus.

«On dit aux gens de ne pas le dire qu'ils ont été en contact avec la COVID-19, comme au Manoir de Courville, où on sait qu'il y a un méchant problème là-bas. Est-ce que ça veut dire qu'il y a encore aujourd'hui au CIUSSS de la Capitale-Nationale des gens qui vont dans des milieux infectés puis après, on les oblige à aller dans des milieux saints?»

Une maladresse

Au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Capitale-Nationale, on parle d'une maladresse. Le message a depuis été retiré.

L'organisation nuance toutefois les propos. Selon elle, il est vrai de dire que les employés bien équipés ne sont pas en contact avec la COVID-19. Toutefois, pour ce qui est de cacher le fait d'avoir fréquenté ou non une résidence où il y avait éclosion du coronavirus, on affirme qu'il est important de le mentionner.

«On intervient en toute transparence et honnêteté envers nos promoteurs privés et même l'ensemble de nos établissements du CIUSSS de la Capitale-Nationale. On peut le dire, mais ce qu'on doit ajouter après, c'est que nous avons l'ensemble des équipements pour nous protéger et s'assurer qu'on protège nos aînés, peu importe dans l'établissement où ils sont», affirme Mélanie Gingras, directrice adjointe au soutien à l'autonomie des personnes âgées au CIUSSS de la Capitale-Nationale.

La consigne a depuis été retirée au CLSC La Source.