Le respect, ça se mérite

Je ne sais pas si vous l’avez remarqué, mais depuis quelque temps un peu partout dans les commerces, dans les services publics, gouvernementaux ou autres, on voit des affiches qui disent à peu près ceci : « Tout le monde a droit au respect et aucune parole irrespectueuse ne sera tolérée dans ce service. »

Depuis quand est-ce qu’on n’a pas le droit de dire son fait à quelqu’un, comme dans une entreprise, quand il nous a mal servi ? C’est fini le temps où les petits Québécois se laissaient manger la laine sur le dos et en redemandaient.

Une révoltée qui réclame justice

Réclamer d’être bien servi est une chose tout à fait normale, mais le faire en agressant les préposés aux divers services à la clientèle avec qui on fait affaire n’a pas lieu d’être. Et c’est justement pour faire face au fléau, au manque de civisme et à l’agressivité exponentielle de la clientèle que les entreprises, les écoles, les services publics se sont vus dans l’obligation de faire ce genre de mise en garde. On ne fait pas aux autres ce qu’on n’accepterait pas pour soi !