Les consommateurs vont-ils profiter du krach pétrolier?

Avec l’essence, quand ce ne sont pas les pétrolières qui nous exploitent le portefeuille, ce sont les gouvernements de Québec et d’Ottawa qui prennent la relève.

Sur le prix moyen du litre d’essence à la pompe hier dans le Grand Montréal, soit 82 cents le litre, plus de la moitié du prix représentait les nombreuses taxes versées dans les coffres de l’État.

C’est vous dire à quel point Québec et Ottawa nous siphonnent à la pompe. Il faut préciser que le gouvernement du Québec est deux fois plus gourmand que le gouvernement fédéral en matière de taxes sur l’essence.

À preuve, sur les 82 cents le litre d’essence hier, les taxes accaparaient à elles seules 42,9 cents, alors que l’essence (achat du pétrole brut, marge de raffinage, transport, vente et marge au détail) revenait à 39,1 cents avant la panoplie de taxes.

Voici la répartition des 42,9 cents de taxes par litre qu’on nous siphonnait hier à la pompe :

29,3 cents pour Québec

Taxe fixe sur les carburants : 19,2 cents

Taxe de financement du transport collectif : 3 cents

Taxe de vente (TVQ) : 7,1 cents

13,6 cents pour le fédéral

Taxe fixe d’accise fédérale : 10 cents

Taxe de vente TPS : 3,6 cents

Quand on fait le plein d’essence, il faut savoir que les gouvernements nous font payer les taxes de vente (TVQ et TPS) sur les deux taxes fixes que sont la taxe de Québec sur les carburants (19,2 cents/ litre) et la taxe d’accise fédérale (10 cents/litre).

Eh oui ! On taxe des taxes. Comme créativité fiscale, c’est du grand ART !

Krach pétrolier

Le baril de pétrole américain WTI (West Texas Intermediate) a subi un méchant krach hier alors que les contrats à terme pour livraison en mai s’échangeaient jusqu’à -37 $ US le baril.

Vous avez bien lu « moins trente-sept dollars ». Du jamais-vu dans l’histoire de l’or noir.

Pour la première de son histoire, le cours du brut américain est ainsi passé sous la barre de... 0 dollar. À cause de quoi ? De l’effondrement de la demande en raison des mesures de confinement pour endiguer la propagation du coronavirus. La vie économique étant grandement paralysée, la consommation de pétrole dans le monde a dramatiquement chuté.

Et autre facteur expliquant le krach d’hier : les capacités de stockage de pétrole sont carrément saturées, vu la forte baisse des ventes d’essence.

MAIS...

Il ne faut pas croire que le prix de l’or noir va rester longtemps sous la barre des 0 $. L’historique chute d’hier est essentiellement attribuable à l’expiration, aujourd’hui, des contrats pour livraison en mai.

Les contrats à terme du WTI pour livraison en juin se négociaient, eux, autour de 20 $ US le baril. Et le Brent, lui, s’échangeait à 25 $ US.

Depuis le début de l’année, le baril de pétrole WTI a fondu des deux tiers, passant de 61 $ à seulement 20 $, selon le contrat de livraison en juin.

En raison de la pandémie mondiale, le monde déborde d’or noir. Évidemment, les producteurs du pétrole canadien à partir des sables bitumineux de l’Alberta traversent une période extrêmement difficile. Leur « Western Canadian Select » se négocie pour une poignée de dollars.

C’est catastrophique pour la province de l’Alberta qui voit ainsi s’effondrer sa principale industrie.

ATTENTION AUX PÉTROLIÈRES

Il ne faut pas croire que les pétrolières vont nous refiler à la pompe l’entièreté des grandes aubaines que représente la chute de l’or noir depuis le début de l’année.

Comptez sur elles pour « jouer » en leur faveur avec les marges de raffinage et les marges de la vente au détail chez les essenceries.

Et ce ne sont pas Québec et Ottawa qui vont exercer de la pression sur les pétrolières, étant eux-mêmes fort gourmands avec l’essence.

D’ailleurs, je vous ferai remarquer qu’en cette période de crise économique, ni l’un ni l’autre n’a cru bon de couper la moindre cenne de taxes sur l’essence.