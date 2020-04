Les raisons derrière la pire saison de Patrick Roy

Patrick Roy avait connu la pire saison régulière de sa carrière lors de la campagne 1992-1993. Pourtant, ce sont ses performances inspirées en séries éliminatoires qui ont permis au Canadien de Montréal de remporter la coupe Stanley au printemps de 1993.

En effet, Roy avait maintenu une fiche de 31-25-5 avec une moyenne de buts alloués de 3,20 et un taux d’efficacité de ,894. Au cours de sa carrière, le numéro 33 a conservé une moyenne en haut de 3,00 qu’à deux reprises (1985-1986 et 1992-1993) et un taux d’efficacité inférieur à ,900 à trois occasions (1985-1986, 1986-1987 et 1992-1993).

Alors, que s’est-il passé pour que la saison de Roy et du Tricolore prenne un virage à 180 degrés?

«Vous avez dû remarquer lors des deux premiers matchs contre les Nordiques que Patrick n’était pas à son meilleur, a confié son père, Michel, et auteur de sa biographie "Le Guerrier", mardi, lors de l’émission JiC sur les ondes de TVA Sports. Il y avait une raison pour ça.

«Sa confiance était au plus bas niveau. Il venait de traverser la saison 1992-1993, qui était la pire saison de toute sa carrière dans la Ligue nationale. Et il y avait une combinaison de trois facteurs qui expliquaient cette mauvaise saison. D’abord, avant la saison 1992-1993, Patrick avait signé un contrat avec la compagnie Koho, qui s’engageait à lui fournir tout son équipement aux couleurs du Canadien, y compris les jambières, a indiqué le paternel. Patrick a hésité beaucoup parce qu'il adorait les jambières que Michel et Patrick Lefebvre lui fabriquaient depuis des années; il était confortable. Mais il a accepté parce qu’il pensait que les Lefebvre allaient se joindre à Koho dans les mois qui suivraient.

«Il n’a jamais été à l’aise avec ces jambières de toute la saison 1992-1993. Et ça lui a nui dans son rendement.»

Puis, le CH avait un nouvel entraîneur pour la saison 1992-1993, Jacques Demers.

«La deuxième raison, c’est que Jacques Demers en était à sa première année comme entraîneur du Canadien et l’état-major de l'équipe lui avait donné comme mission d’avoir un style de jeu plus offensif, de changer la culture de l’équipe et de mettre l’accent sur l’offensive pour donner un meilleur spectacle aux spectateurs du Forum, s’est rappelé Roy. Et pour l’aider dans sa démarche, Serge Savard avait conclu des échanges où il est allé chercher (Vincent) Damphousse et (Brian) Bellows, deux excellents compteurs à ce moment-là. Vous comprendrez que lorsqu’on met l’accent sur l’offensive, ça met beaucoup plus de pression sur la défensive. Et c’est évident que les statistiques des gardiens de but ne peuvent pas être aussi bonnes.»

Les rumeurs d'échange

Le troisième facteur est probablement ce qui a le plus nui à Roy lors de cette historique campagne.

«Au début de la saison 1992-1993, la compagnie Upper Deck, qui fabriquait des cartes de hockey, avait lancé une campagne tapissant la plupart des panneaux-réclames qui disaient: "Échange Roy", a indiqué l'homme de 78 ans. Durant la saison, les spectateurs qui n’étaient pas satisfaits de la performance de Patrick, qui trouvaient que sa performance n’était pas ce qu’elle devrait être, ont pris ce slogan comme une confirmation de ce qu’ils pensaient déjà.

«Le Journal de Montréal a fait un sondage au mois de janvier et 57 % des gens qui ont été sondés étaient d’avis que Patrick devait être échangé. Ç’a donné suite à plusieurs rumeurs d’échange. Et il arrivait la plupart du temps qu’au Forum de Montréal, Patrick était hué par la foule qui scandait: "Racicot! Racicot! Racicot!", qui était son adjoint.»

Les partisans ont tôt fait de tout pardonner à «Casseau» après la 24e conquête de la coupe Stanley de l’équipe en juin 1993 face aux Kings de Los Angeles.

La chaîne TVA Sports diffuse d’ailleurs la série finale, qui se terminera samedi, par le cinquième et dernier match entre les deux équipes.