Lexson Mathieu s’est mis en pause

Confiné dans son appartement de Québec, Lexson Mathieu patiente. En pleine ascension avant que la crise de la COVID-19 frappe de plein fouet, le jeune boxeur a vu ses plans du printemps s’envoler en fumée lorsque la planète sportive s’est mise entre parenthèses, mais à seulement 20 ans, Mathieu possède une carte enviable dans son jeu.

Mathieu (8-0, 7 K.-O.) fait figure d’exception depuis ses débuts professionnels, à 19 ans. Rares sont les boxeurs au Québec qui ont fait du noble art leur gagne-pain à un aussi jeune âge.

Surnommé The Next One, Mathieu n’a pas eu peur de foncer pour atteindre ses rêves, et force est d’admettre que la stratégie a porté ses fruits jusqu’à maintenant alors que sa progression se déroule à vitesse grand V.

Le pugiliste devait d’ailleurs se battre pour la ceinture NABF des super-moyens le 14 mars, en finale, avant que la pandémie ne mette K.-O. le gala de son promoteur.

En l’emportant, il serait devenu le plus jeune boxeur à ravir ce titre qui a jadis appartenu à Lucian Bute et à Jean Pascal tout en faisant son entrée dans le top 15 mondial de la WBC.

Point de bascule

Le principal intéressé et son entraîneur, François Duguay, conviennent que cette pause forcée est loin d’être idéale pour un athlète cognant aux portes des ligues majeures de son sport.

Or, ils savent trop bien qu’ils ont le luxe d’attendre encore puisque la carrière de Mathieu vient à peine de débuter. Mathieu a d’ailleurs signé une nouvelle entente de cinq ans le 19 mars avec le promoteur Camille Estephan.

« Avec Lexson, on était présentement au point de bascule où le combat du 14 mars pour la ceinture NABF nous aurait donné tout un élan. Ça nous aurait permis de décoller sur les chapeaux de roues par la suite avec un gala de boxe à Québec. Finalement, on a eu une poussée et ils nous ont fait basculer de l’autre bord.

« Lexson est un jeune, il est flambant neuf, il a 20 ans [...] Quand on va redécoller la machine, on va la redécoller. Lexson est un petit gars très sérieux quand c’est le temps de s’entraîner [...] Je sais qu’il est capable de revenir au top niveau. Tu me donnes huit semaines et on va le remettre sur la bonne track », a expliqué Duguay en entrevue par vidéoconférence avec Le Journal en compagnie de son poulain.

La fermeture des salles d’entraînement et des gymnases empêche les boxeurs de poursuivre leur développement en attendant la reprise des activités après le confinement.

Contrairement à la plupart des athlètes qui partagent leur routine d’entraînement à la maison sur les réseaux sociaux, Mathieu a d’ailleurs décidé d’offrir une pause à son corps.

« Pour moi, ce n’est pas un problème de récupérer [la forme]. Le problème, c’est que je perds la progression que j’aurais pu avoir en continuant à m’entraîner. J’aurais eu une progression. Présentement, je ne m’améliore pas, et quand je vais recommencer, je vais juste récupérer. Ç’a des désavantages », a exposé le protégé d’Eye of the Tiger Management.

Positivisme

Mathieu a refusé de se laisser abattre par l’annulation du 14 mars.

« J’essaie de ne pas trop y penser, car si tu penses toujours à ce que tu as perdu [...] ça va juste me mettre dans le négatif. Je ne contrôle pas ça et je pense à ce que je peux faire d’autre. Bien manger, me tenir en forme et être prêt pour mon prochain événement. Je ne peux pas penser que les combats [prévus] après [celui du 14 mars], c’est une grosse perte, et tout le monde est perdant dans cette situation. »

« Je préfère attendre que la vie recommence »

Lexson Mathieu n’est pas passé par quatre chemins pour expliquer pourquoi il avait choisi de ne pas enfiler shorts et espadrilles depuis le début du confinement.

« Je n’ai pas de sacs chez moi, je n’ai pas de ring [...] Je préfère attendre que la vie recommence. Je ne suis pas “stické” à l’entraînement de boxe. La vie est sur pause, les gens ne peuvent pas travailler et moi je ne peux pas me battre. Je ne peux pas m’entraîner », a-t-il répondu.

Cette situation exceptionnelle ne l’empêche toutefois pas de bien s’alimenter en suivant son régime habituel.

« L’entraînement c’est une chose, mais une des plus grandes parties pour rester en forme et en santé, c’est l’alimentation. Il faut éviter le sucre. Je mange beaucoup de légumes. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu’il faut manger des viandes rouges pour aller chercher leurs protéines, mais j’évite ça. Je trouve mes protéines dans mes légumes ainsi que mes carbs (glucides). De plus, je bois beaucoup d’eau », a renchéri le boxeur de Québec.

Moment présent

Sans entraînement, Mathieu meuble donc son temps de manière différente depuis quelques semaines. Sa famille est présentement au cœur de ses priorités.

« Je passe du temps avec ma famille par les réseaux sociaux et je parle à du monde avec qui ça faisait longtemps que je n’avais pas parlé. J’écoute des films et je prends le temps de discuter avec mes proches », a convenu le champion junior NABF.

Le retour à la normale n’étant pas pour demain, Mathieu se garde bien de dire à quel moment il pense remonter dans le ring dans un contexte officiel.

« Personnellement, je n’en ai aucune idée. Je vis au jour le jour, je ne planifie rien pour demain, pour les semaines à venir et pour les mois à venir. »

« En boxe, on essaie beaucoup de focuser sur le moment présent et tout ce qui est passé et tout ce qui s’en vient dans l’avenir, on n’a aucun contrôle là-dessus. On profite du moment présent », a dit pour sa part son entraîneur François Duguay.