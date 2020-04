Maripier comme dans son salon

La version en confinement de Mais pourquoi ? fait ressortir l’une des plus grandes armes que Maripier Morin possède comme communicatrice : son naturel devant l’objectif.

La série documentaire revient ce soir à Z pour trois émissions spéciales enregistrées chez l’animatrice. La première aborde notre besoin/désir de partager beaucoup de choses sur Facebook et compagnie depuis qu’on a mis la planète sur pause. Est-ce pour flatter son ego et rappeler au monde entier qu’on existe ? Ou est-ce pour briser l’isolement et entrer en contact avec d’autres gens ?

C’est « tout de mou vêtue » que Maripier Morin décortique cette question. Alerte au divulgâcheur : après 30 minutes, on n’est pas plus avancé, mais quelques pistes de réflexion intéressantes sont soulevées.

Avec authenticité

Maripier Morin anime Mais pourquoi ? En confinement ! comme si elle était dans son salon. Littéralement. Parfaitement à l’aise, elle mène ses entrevues (via internet) de manière décontractée et garde le même ton pour chaque invité, qu’elle discute avec un artiste (Phil Roy), un journaliste (Marc Cassivi), une influenceuse (Franceska Fournier) ou une enseignante (Nadia Seraiocco). Oui, certaines questions mériteraient d’être retravaillées, mais dans l’ensemble, c’est fluide.

Le public aime Maripier Morin pour « sa belle spontanéité », mais pour notre part, ce qu’on préfère, c’est son authenticité. Contrairement à d’autres, elle n’essaie pas d’être drôle ou fofolle à tout prix. Quand elle tente de réaliser sa première vidéo sur Tik Tok, on sent qu’elle s’amuse pour vrai. Même chose quand elle danse dans sa cuisine durant le générique de clôture. On n’a pas l’impression qu’elle s’est fait dire dans son oreillette : « Écoute, Maripier, pourrais-tu monter sur ton comptoir et faire comme si t’avais ben du fun ? Ça ferait une belle shot pour finir le show. »

Produite par Trinome & filles (Face à la rue, SQ), Mais pourquoi ? En confinement ! satisfera également le petit côté voyeur qui sommeille en nous. Vous êtes curieux de voir à quoi ressemble le condo montréalais de Maripier Morin ? Vous allez être servi. L’animatrice, qui manipule elle-même les caméras, montre son 4 ½ sous toutes ses coutures... ou presque. Elle amène ses « kodaks » partout, sauf dans sa salle de bain. Elle exploite même son balcon pour une présentation.

En confinement

Ça rend la facture visuelle plus intéressante. Côté son, outre une intervention plus problématique durant un Zoom de groupe en fin d’émission, tout est (étonnamment) beau.

En terminant, signalons que Maripier Morin enregistrera une autre émission dans son salon ce printemps. VRAK a annoncé qu’elle participera à Code C, une série à saveur COVID-19 qui sera diffusée en rafale du 18 au 22 mai. Mariana Mazza, Pier-Luc Funk, Julien Lacroix et Mehdi Bousaidan seront aussi de l’aventure.