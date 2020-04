Martin Carrier prendra la tête de MELS en 2021

MONTRÉAL – Groupe TVA a confirmé mardi la nomination de Martin Carrier au titre de vice-président principal au développement des affaires chez MELS. À compter du 1er janvier 2021, celui-ci prendra également la relève de Michel Trudel en tant que président de MELS.

Michel Trudel avait été nommé président de MELS en 2015, au moment de l’acquisition de Vision Globale par Groupe TVA (toutes les activités de Vision Globale ayant été regroupées sous la bannière MELS depuis). Son contrat prendra fin le 31 décembre 2020. Les prochains mois permettront d’assurer la transition pour la continuité des opérations, a-t-on indiqué dans un communiqué.

Fort d’un parcours impressionnant sur la scène locale et internationale, Martin Carrier possède plus de 20 ans d’expérience en gestion et en direction d’entreprises de renommées mondiales. Jusqu’à tout récemment président et chef de la direction de la compagnie Frima, spécialisée dans les jeux vidéo, il a précédemment œuvré comme vice-président et chef de studio de Warner Bros Games Montréal, et chez O&O, société-conseil dont il est le fondateur chez Bluestreak Technology, ainsi qu’au studio Ubisoft Montréal, où il a agi comme vice-président des communications et des affaires corporatives.

Chez MELS, Martin Carrier aura le mandat de poursuivre le développement et d’accélérer la croissance de l’entreprise. Dans un contexte où la production de contenus poursuit sa croissance dans tous les marchés, France Lauzière, présidente et chef de la direction du Groupe TVA, souhaite positionner MELS afin de saisir encore plus d’opportunités de tournages de méga-productions et de séries étrangères pour ses studios, et maximiser les occasions d’affaires pour ses services d’effets visuels, ainsi que ceux de postproduction. Denis Rozon continuera d’assumer son rôle de vice-président, productions, opérations et technologies de Groupe TVA et chef de l’exploitation de MELS.

«Je suis ravie d’accueillir au sein de l’équipe de direction un gestionnaire chevronné comme Martin Carrier, qui s’est distingué par sa vision et son leadership au sein d’entreprises d’envergure, afin de permettre à MELS d’entrer dans une nouvelle phase de rayonnement, tant au Québec qu’à travers le monde», a déclaré France Lauzière.

«C’est avec grand plaisir que je me joins à MELS pour cette prochaine étape de son évolution. Avec les équipes, nous aurons pour objectif de jumeler une vision technologique au savoir-faire historique de l’entreprise afin de propulser MELS sur la scène locale et internationale et d’attirer toujours plus de productions d’envergure», a renchéri Martin Carrier.

La nomination de Martin Carrier est effective dès ce mardi.