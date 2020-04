Perception négative de la Chine: démocrates et républicains en accord

Si la polarisation politique aux États-Unis semble avoir atteint son paroxysme, il semble y avoir encore quelques sujets sur lesquels les partisans démocrates et républicains se rejoignent.

Le Pew Research Center dévoilait aujourd’hui les résultats d’une enquête sur la perception qu’ont les Américains de la Chine. Si leur perception est globalement plus négative depuis 2012, le phénomène prend de l’ampleur avec l’éclosion et la propagation de la COVID-19.

S’il est compréhensible que la propagation d’un virus dont le premier foyer a été une ville chinoise puisse avoir une incidence sur l’opinion qu’on a d’un autre pays, le rôle trouble de la Chine au début de la crise n’est pas le seul facteur qui influence les perceptions.

Le Pew Research Center interroge les Américains sur ce sujet depuis 2005 et plusieurs indicateurs reviennent régulièrement pour expliquer une opinion qui est souvent moins favorable. Parmi ceux-ci on retrouve : des pertes d’emplois aux États-Unis attribuables à la compétition chinoise, la question des droits de l’homme et la lutte aux changements climatiques.

Malgré les difficultés économiques et les relations tendues de l’administration Trump avec les partenaires historiques des États-Unis, les Américains sont toujours convaincus de la supériorité économique et militaire de leur pays. Un monde influencé par le géant américain est nettement préférable à une domination chinoise.

Fait intéressant, si généralement les républicains sont plus méfiants que les démocrates face à la Chine, ils se rejoignent maintenant en ce qui concerne la perception négative.

Parmi les thèmes qui animeront la campagne présidentielle 2020, celui des relations avec la Chine risque de retenir l’attention. Déjà engagé dans un bras de fer commercial, le président Trump tente de présenter son rival Joe Biden comme un faible ou même un ami de la Chine.

Si Biden s’est empressé de réagir aux attaques dès lundi, attendez-vous à que le président sortant exploite cet enjeu dans les prochains mois. Donald Trump évolue cependant en terrain miné. Vous aurez peut-être remarqué que son entourage et lui parlent de moins en moins du «virus chinois».

S’il est tentant d’identifier la Chine comme la source de nos ennuis, il faut également ménager les susceptibilités des dirigeants avec lesquels on a négocié un nouvel accord commercial.

Pendant ce temps, la Chine continue une opération charme en fournissant expertise et matériel aux pays qui combattent la COVID-19. C’est d’ailleurs avec la Chine que la Californie du gouverneur Gavin Newsom a conclu une entente d’un milliard de dollars pour se procurer des masques.

Si vous souhaitez lire l’enquête du Pew Research Center, vous cliquez ici.