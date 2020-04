Pétrole: le brut américain rebondit après son plongeon historique

SINGAPOUR | Les prix du pétrole américain rebondissent mercredi dans les premiers échanges en Asie, après le plongeon historique qui les a vus chuter au-dessous de zéro en raison de l’effondrement de la demande dû à la pandémie de coronavirus.

Le prix du baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en juin grimpe mercredi matin de 10 % à 12,68 dollars, après avoir subi de lourdes baisses mardi à New York.

Le baril de Brent de la Mer du Nord pour livraison en juin perd pour sa part environ 3 % à 18,73 dollars, inversant la tendance après avoir grimpé d’environ 2 % en début de séance.

«Le sentiment morose va certainement maintenir les prix au plancher sur le court terme, jusqu’à ce qu’on voie la lumière au bout du tunnel avec la reprise progressive des activités économiques à l’arrêt partout à travers le monde», a commenté Jingyi Pan, stratégiste chez IG.

Le marché du pétrole est ravagé par les restrictions mises en place un peu partout dans le monde pour enrayer la propagation de la COVID-19. Avec des transports fortement limités et de nombreuses usines à l’arrêt, la demande en énergie s’est effondrée. Les raffineries ont nettement ralenti leur cadence et n’achètent plus autant de brut.

Le prix du baril de WTI pour livraison en mai, qui a expiré mardi, était tombé lundi pour la première fois en territoire négatif, les investisseurs en étant réduits à payer les acheteurs pour écouler leur brut au risque de se retrouver avec des barils dans leur arrière-cour.