Prime de 100 $ par semaine : Québec invite les travailleurs essentiels à faible revenu à s’inscrire rapidement

Dans l’espoir d’éviter une « surcharge » de son service à la clientèle, Revenu Québec invite les travailleurs essentiels à faibles revenus à s’inscrire dès maintenant afin d’obtenir l’aide financière de 100 $ par semaine qui leur est destinée.

Le début officiel des inscriptions au Programme incitatif pour la rétention des travailleurs essentiels (PIRTE) doit débuter officiellement le 19 mai prochain. Il est destiné aux travailleurs des secteurs jugés essentiels qui gagnent de 5000 à 28 600 $ par année, soit environ 6000 salariés à temps plein et à temps partiel au Québec.

Or, d’ici là, Revenu Québec invite les travailleurs admissibles à se rendre sur son site internet afin de créer leur dossier virtuel de candidature et à mettre à jour leurs renseignements bancaires nécessaires au dépôt direct. Une fois cette étape complétée, ils n’auront plus qu’à finaliser leur inscription le 19 mai.

Pour s’inscrire, ils devront entre autres fournir leur numéro d'assurance sociale, leur date de naissance et le numéro de l'un des deux plus récents avis de cotisation délivrés au cours des cinq dernières années.

À noter que ceux et celles qui ne sont pas en mesure de fournir un numéro d'avis de cotisation pourront quand même s'inscrire en obtenant un code d'accès temporaire par texto ou par appel automatisé, précise Revenu Québec.

Les travailleurs admissibles devraient recevoir rapidement un premier versement qui pourrait atteindre 1 000 $ dès le 27 mai. Ceux qui ne se seront pas inscrits au dépôt direct recevront un versement par chèque lorsque le programme prendra fin en juillet, indique Revenu Québec.

Par ailleurs, les demandeurs ne doivent avoir reçu aucune somme relative à la Prestation canadienne d'urgence (PCU) ni au Programme d'aide temporaire aux travailleurs (PATT COVD-19). Ceux dont l'employeur reçoit l'aide du gouvernement fédéral relative aux salaires sont toutefois admissibles.