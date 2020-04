COVID-19: quatre nouveaux décès confirmés à Québec

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a confirmé mardi 4 nouveaux décès, ce qui porte le total à 32 morts à ce jour sur le territoire de Québec.

Une personne de plus est décédée au Jeffery Hale, pour un total de 17, et deux autres au CHSLD Paul-Triquet, pour un total de 7 décès à cet endroit. Une autre personne a perdu la vie au Manoir de Courville, un foyer d’éclosion de la région.

Au Jeffery Hale, près de 104 personnes sont infectées tous secteurs confondus. Quelque 47 autres employés sont aussi en isolement.

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale recherche toujours des infirmières, infirmières auxiliaires et préposés aux bénéficiaires. Les personnes qualifiées et intéressées à soutenir les équipes en centres d’hébergement et en résidences pour aînés peuvent contacter le 1 844 220-2227.

Dans la Capitale-Nationale, 15 nouveaux cas positifs se sont ajoutés, ce qui porte le total à 630 personnes infectées.

En Chaudière-Appalaches, la situation continue d’être plutôt stable avec huit nouveaux cas positifs infectés par la COVID-19, portant à 341 le nombre total. Sept personnes sont hospitalisées, incluant cinq aux soins intensifs. Le total de sept décès demeure inchangé.

Au Manoir Liverpool, aucun nouveau cas n’a été identifié. Au Manoir de l’arbre argenté, aucun changement n’est survenu au cours des sept derniers jours. La situation est donc considérée sous contrôle.