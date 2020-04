Quoi regarder à la télévision mercredi?

MONTRÉAL | En cette période de confinement, voici quelques suggestions d'émissions à regarder à la télévision sur les chaînes francophones, ce mercredi 22 avril.

L’agent fait la farce

La comédie loufoque de 1988 a-t-elle bien vieilli? Rendez-vous sur Prise 2 pour connaître la réponse, alors qu’on retrouvera le policier maladroit incarné par Leslie Nielsen, qui lutte seul pour empêcher l’assassinat de la reine Élisabeth, de passage aux États-Unis. Mercredi, 14 h, Prise 2.

Rétroviseur

Photo courtoisie, ICI Radio-Canada Télé

Véronique Cloutier mène une entrevue rétroviseur avec Jean-Michel Anctil et revient avec l’humoriste et comédien sur son côté perfectionniste, qui l’a souvent amené à être dur envers lui-même. À un point tel qu’il a failli abandonner la scène. Que retient-il, aujourd’hui, de ses années de questionnements? Mercredi, 19 h, ICI Radio-Canada Télé.

Du génie pour la planète

Lancée à l’occasion du Jour de la Terre, la série Du génie pour la planète explore les innovations québécoises au service de l’environnement et de la préservation de la planète. L’ingénieure civile Suze Youance part à la rencontre d’ingénieur(e)s et de scientifiques qui relèvent des défis liés à l’agriculture durable, la production et le stockage d’énergie renouvelable, la protection des cours d’eau, etc. Mercredi, 19 h, Savoir Média.

Survivalistes

Photo Agence QMI, MARIO BEAUREGARD

Cette première saison de Survivalistes n’aurait pu être diffusée à un meilleur moment, en ces temps où une simple visite à l’épicerie devient presque une dangereuse épopée. Dernière du docu-réalité animé par Patrice Godin, dans lequel des survivalistes se préparent à l’éventualité des pires scénarios catastrophes. Mercredi, 19 h 30, MOI ET CIE.

Blue Moon

Les informations contenues dans l’ordinateur de Matthew (Michael McNally) révèlent que le ministre de l’Environnement, Marc Daigneault (Emmanuel Charest), a reçu un pot-de-vin considérable. Vincent (David La Haye) lui rend visite, tandis qu’il confie à Justine (Karine Vanasse) la mission de percer son coffre-fort. Mercredi, 21 h, TVA.

Le corps

Drame policier espagnol d’Oriol Paulo, avec Belen Rueda, Hugo Silva, Aura Garrido et Jose Coronado. Un inspecteur de police enquête sur la disparition à la morgue du cadavre d’une riche femme d’affaires. Mercredi, 21 h, Télé-Québec.

Mais pourquoi? En confinement

Photo capture d'écran

Maripier Morin reprend du service le temps de trois épisodes spéciaux de l’intéressante série documentaire Mais pourquoi?, dans le contexte de confinement qui prévaut présentement. Dans ce premier rendez-vous, on scrute le besoin d’exister sur les réseaux sociaux à défaut de ne pouvoir briller dans les autres sphères de la vie. Témoignages de spécialistes et d’amis de Maripier apporteront leur grain de sel. Mercredi, 21 h, Z.